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В РФ поражены объекты ВПК по производству взрывчатых веществ, — Генштаб

18:17 14 июня 2025
Запуск дронов украинскими военными, фото из открытых источников

В ночь на 14 июня в рф под удар снова попали важные объекты военно-промышленного комплекса.

По информации Генштаба ВСУ, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по военным заводам российского агрессора.

В частности, поражен «Новокуйбышевский нефтехимический завод» (ННК) в Самарской области. Это одно из ведущих предприятий по производству компонентов взрывчатых веществ. В районе завода произошли взрывы и начался пожар.

Также произведено огненное поражение комбината «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае россии. Это один из ключевых производителей базовых компонентов взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии россии против Украины.

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Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

Комбинат — критический элемент военно-промышленного комплекса рф. Он производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно — компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов.

С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, адаптирующихся к нуждам военной химии, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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В Генштабе отметили, что результаты поражения уточняются.

Напомним, на днях в россии загорелся оборонный завод в Чебоксарах, производящий антенны и электронику для крылатых и баллистических ракет врага.

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