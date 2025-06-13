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Солнца не ждите: какой будет погода в Украине в выходные 14−15 июня
В Украину после сильной жары пришло похолодание. На выходных (14 и 15 июня) по всей территории страны ожидается холодная погода. Местами возможен дождь и порывистый ветер. Так считает метеоролог Игорь Кибальчич.
«В результате развития циклонической деятельности на фоне господства холодной воздушной массы арктического происхождения, в предстоящие дни на большей части территории Украины ожидаются аномально низкие показатели температуры воздуха, а также неустойчивая и влажная погода. Только в западных регионах существенных осадков не прогнозируется. Дожди пройдут во многих регионах, местами они будут сопровождаться грозой, мелким градом и порывистым ветром», — прогнозирует он.
Так, в субботу, 14 июня, в западных регионах Украины осадков не ожидается. Ветер ожидается северо-западного направления, 7 — 12 м/с, днём местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +7…+12 °С, днём +17…+22 °С, на Закарпатье до +26 °С. В северных областях ночью осадков не предвидится, днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, при грозах местами может усиливаться до 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, днём +16…+21 °С.
В центральных регионах страны ночью без осадков, днём местами пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9…+14 °С, днём +18…+23 °С. В южных областях Украины ночью существенных осадков не предвидится, днём пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, в Одесской области днём порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +10…+15 °С, днём +20…+25 °С. В восточных областях ночью местами возможен небольшой дождь, днём ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 °С, днём +19…+24 °С.
В воскресенье, 15 июня, в западных регионах страны сохранится погода без осадков. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время ожидается +6…+11 °С, днём +21…+26 °С. В северных областях в течение суток пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Днём возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +9…+14 °С, днём +16…+21 °С. В центральных областях Украины ожидаются небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, днём усилится временами до 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время +9…+14 °С, днём +18…+23 °С.
В южной половине страны и Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в Крыму и Приазовье днём местами сильные ливни, град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер северо-западный, 9 — 14 м/с, днём временами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днём +20…+25 °С. В восточных областях Украины ожидается дождливая погода в течение суток. Местами осадки могут быть значительными, днём возможны грозы и град. Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +8…+13 °С, днём +17…+22 °С.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Кибальчич дал прогноз погоды на лето.94
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