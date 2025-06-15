Пятеро украинцев, в том числе трое детей, погибли в результате иранского удара по Израилю

В Израиле во время ракетного удара Ирана по городу Бат-Ям есть погибшие среди украинцев.

Как сообщает ВВС со ссылкой на украинский МИД, ракета ударила в жилой дом — погибли пять граждан Украины, в том числе трое детей

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В данный момент устанавливаются личности погибших. Украинские дипломати находятся в контакте с израильскими правоохранителями и другими службами. Информации о том, каким образом погибшие попали в Израиль, на данный момент нет.

Этой ночью ряд израильских городов находился под массированной атакой баллистики.

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Израильский журналист Сергей Ауслендер показал в сети фото одного из разрушенных ракетой жилыха домов в городе Бат-Ям.

Украинцы погибли в городе Бат-Ям во время ракетного удара Ирана по Израилю. Фото со странички С.Ауслендера

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«Это фото дома из Бат-Яма, часть которого обрушилась от прилета иранской ракеты. Обратите внимание, справа на фото — перегородки и стены снесло полностью, видно улицу насквозь. О чем это говорит? Правило двух стен больше не работает. Ну, во всяком случае, в данной ситуации. Оружие посерьезнее того, что использовали Хамас и Хезболла», — отметил он.

Ранее Аljazeera сообщала, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна «твердо убеждена не владеть ядерным оружием», однако не откажется от права на мирную ядерную программу.

Фото со странички израильского журналиста Сергея Ауслендера

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