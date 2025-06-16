41.30 / 41.75 48.00 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Встреча Зеленского и Трампа: когда запланирована и что будут обсуждать

11:24 16 июня 2025
Трамп и Зеленский

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил планы встречи на высоком уровне с президентом США Дональдом Трампом 17 июня, сообщает украинское издание Kyiv Independent.

«Обе команды работают над обеспечением встречи» , — сказал Зеленский на закрытом брифинге, на котором присутствовал журналист издания.

Журналисту «Общественного» глава государства прокомментировал вопросы санкций Соединенных Штатов Америки против РФ.

«Надеюсь это лично проговорить с президентом Трампом. Потому что в параллельных треках США на уровне сенаторов, конгрессменов коммуницируют с руководством Европейского Союза, чтобы были схожие пакеты санкций», — сказал президент Украины.

РЕКЛАМА

Известно, что эта встреча станет третьей личной встречей между двумя главами государств в течение второго срока Трампа в Белом доме.

Напомним , что последняя встреча состоялась в конце апреля в Ватикане во время похорон Папы Франциска. Впоследствии обе стороны назвали встречу продуктивной и конструктивной, но подробности не были обнародованы. Первая встреча в феврале в Белом доме привела к скандалу. Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс практически унизили украинского лидера и обвинили его в неблагодарности.

РЕКЛАМА

150

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Финансовый гороскоп для четырех знаков Зодиака на июнь. Фото Pixabay

Деньги польются рекой: астролог назвала 4 знака Зодиака, которых Вселенная наградит уже в июне

Треть пенсионеров получает лишь по 3,3 тысячи гривен. Фото Pixabay

Пенсионный фонд обязали выплатить повышенные пенсии: кто получит деньги дополнительно

Таро-прогноз на 17 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня

Застарелые пятна поможет убрать лимонная кислота. Фото Pixabay

Отмоете ванну без труда за 5 минут: простое средство против желтизны и налета

Следующий материал
Новости партнеров