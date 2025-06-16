Встреча Зеленского и Трампа: когда запланирована и что будут обсуждать

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил планы встречи на высоком уровне с президентом США Дональдом Трампом 17 июня, сообщает украинское издание Kyiv Independent.

ВІДЕО ДНЯ

«Обе команды работают над обеспечением встречи» , — сказал Зеленский на закрытом брифинге, на котором присутствовал журналист издания.

Журналисту «Общественного» глава государства прокомментировал вопросы санкций Соединенных Штатов Америки против РФ.

«Надеюсь это лично проговорить с президентом Трампом. Потому что в параллельных треках США на уровне сенаторов, конгрессменов коммуницируют с руководством Европейского Союза, чтобы были схожие пакеты санкций», — сказал президент Украины.

РЕКЛАМА

Известно, что эта встреча станет третьей личной встречей между двумя главами государств в течение второго срока Трампа в Белом доме.

Напомним , что последняя встреча состоялась в конце апреля в Ватикане во время похорон Папы Франциска. Впоследствии обе стороны назвали встречу продуктивной и конструктивной, но подробности не были обнародованы. Первая встреча в феврале в Белом доме привела к скандалу. Трамп и вице-президент Дж. Д. Вэнс практически унизили украинского лидера и обвинили его в неблагодарности.

РЕКЛАМА

150

Читайте нас в Facebook