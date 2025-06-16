«Устроил варварское вторжение»: соратник Трампа раскритиковал путина

россия выглядит цинично, в том числе и для самих россиян, когда дает так называемые правовые советы по применению силы. Об этом заявил соратник Трампа, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм в соцсети X.

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«Путинская россия, которая дает юридические советы по применению силы, выглядит довольно цинично даже для самих россиян. Израиль защищает свое существование, а россия устраивает варварское вторжение на территорию своего соседа», — сказал сенатор.

Кроме того, Линдси Грэм обратился к Китаю и Индии.

«Если вы будете продолжать поддерживать военную машину путина, вам некого будет винить, кроме себя», — заявил политик.

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Добавим, что на днях путин выразил соболезнования руководителям теократического режима в Иране в связи с ударами Израиля по иранским военным объектам. Он провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что НАТО расширяет спутниковое наблюдение за Украиной и восточным флангом.

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