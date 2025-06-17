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«Нет у путина никаких аргументов»: польский чиновник о боевых действиях рф летом
рф сейчас проводит сложную военную летне-осеннюю кампанию. Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО и бывший замминистра экономики Польши Петр Кульпа убежден, что украинские бойцы достойно дают отпор, сообщает espreso.tv.
«Российская логистика, как военная, политическая, так и экономическая, де-факто замкнута на двух городах — москва и санкт-петербург. И они очень сильно переживают, если будет разрушена или уничтожена эта логистика. Здесь прямых угроз для фронта нет, украинская армия справляется», — говорит Кульпа.
По его мнению, сейчас происходит дронизация, 80% из всего, что летит, — это дроны.
«В этом у Украины есть преимущество, но проблема с масштабированием. Россияне могут копировать, а затем масштабировать. На самом деле Украина здесь технологически побеждает. Но важно, чтобы были ресурсы со стороны Европы — во-первых, финансовые. Второе — изменение законодательства, потому что сегодня борьба лежит на плечах украинского солдата, а европеец, который хочет воевать на стороне Украины и поддерживать защиту континента, в своей стране считается преступником.
Большую работу делают украинские стратегические дроны по всей территории россии. Российские территории, которые будут подвергаться ударам, будут только расширяться".
Кульпа добавил, что россияне не смогут ничего концентрировать, потому что дроны разобьют им логистические пути.
«Нет у путина никаких аргументов, — уверен Кульпа. — Хотя перед Стамбулом и пытался показать, как он силен. Одна акция украинского интеллекта разбила все, и сейчас опозоренные россияне сидят и думают, что дальше».
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Фото: znaj.ua193
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