«Нет у путина никаких аргументов»: польский чиновник о боевых действиях рф летом

рф сейчас проводит сложную военную летне-осеннюю кампанию. Экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО и бывший замминистра экономики Польши Петр Кульпа убежден, что украинские бойцы достойно дают отпор, сообщает espreso.tv.



«Российская логистика, как военная, политическая, так и экономическая, де-факто замкнута на двух городах — москва и санкт-петербург. И они очень сильно переживают, если будет разрушена или уничтожена эта логистика. Здесь прямых угроз для фронта нет, украинская армия справляется», — говорит Кульпа.

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По его мнению, сейчас происходит дронизация, 80% из всего, что летит, — это дроны.

«В этом у Украины есть преимущество, но проблема с масштабированием. Россияне могут копировать, а затем масштабировать. На самом деле Украина здесь технологически побеждает. Но важно, чтобы были ресурсы со стороны Европы — во-первых, финансовые. Второе — изменение законодательства, потому что сегодня борьба лежит на плечах украинского солдата, а европеец, который хочет воевать на стороне Украины и поддерживать защиту континента, в своей стране считается преступником.

Большую работу делают украинские стратегические дроны по всей территории россии. Российские территории, которые будут подвергаться ударам, будут только расширяться".

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Кульпа добавил, что россияне не смогут ничего концентрировать, потому что дроны разобьют им логистические пути.

«Нет у путина никаких аргументов, — уверен Кульпа. — Хотя перед Стамбулом и пытался показать, как он силен. Одна акция украинского интеллекта разбила все, и сейчас опозоренные россияне сидят и думают, что дальше».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что говорят аналитики о летнем наступлении оккупантов.

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Фото: znaj.ua

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