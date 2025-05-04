В москве растет обеспокоенность из-за того, что россия может потерять свое преимущество в переговорах с Соединенными Штатами о войне в Украине. Причина в том, что Киев подписал соглашение об экономическом партнерстве, которое предоставляет Вашингтону преференциальный доступ к добыче украинских полезных ископаемых, пишет Washington Post.

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Некоторые представители российской элиты озабочены тем, что соглашение приведет к новому распределению сил между США и Украиной. А это закроет окно возможностей для рф заключить мирное соглашение по Украине на выгодных для себя условиях. По словам российских чиновников и аналитиков, любой разворот этих потеплевших американо-российских связей может затмить празднование путиным 9 мая и усилить давление на россию, чтобы она согласилась на прекращение огня.

Министр финансов США Скотт Бессент приветствовал соглашение о минеральных ресурсах как демонстрирующее «российскому руководству, что между украинским народом и американским народом, между нашими целями нет просвета». По его словам, это позволит Трампу вести переговоры с россией на более крепкой основе.

По мнению кремлевского политолога Сергея Маркова, соглашение «усугубляет ситуацию для россии».

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«Ключевая причина напряженности между Трампом и Зеленским была устранена», — добавил он.

«Хотя подписанное в среду соглашение обрисовывает будущее сотрудничество в очень размытых сроках и не предоставляет никаких конкретных гарантий безопасности, по крайней мере, символически выходит, что США берут на себя определенную обязанность защищать Украину», — сказал Марков.

Казалось, что у россии имеется преимущество в переговорах о судьбе Украины, особенно после того, как в марте в Овальном кабинете между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом произошла ссора. Но сейчас гнев Трампа все больше сосредотачивается на том, что россия затягивает переговоры и явно отказывается от предложенного США 30-дневного перемирия.

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После короткой встречи с Зеленским в кулуарах похорон Папы Франциска Трамп раскритиковал путина за недавние смертельные ракетные обстрелы гражданских районов. Он сказал, что сомневается, не обманывает ли его путин, и пригрозили дальнейшими санкциями.

Один из российских чиновников заявил, что сейчас на путина растет давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что идет на дальнейшие уступки.

«Он понимает, что ему нужно быть более склонным к сотрудничеству, — сказал чиновник анонимно. — В противном случае законопроект, предложенный сенатором Грэмом (об усилении санкций. — Авт.), станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило о росте дефицита бюджета».

В то же время эксперты не исключают, что россия может использовать соглашение об ископаемых в свою пользу.

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