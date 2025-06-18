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Общество и люди

Детям могут запретить ходить в детские сады и школы, а родителей будут наказывать: что происходит

13:22 18 июня 2025
Дети рисуют. Фото pixabay

Периодически инфекционные заболевания напоминают о себе, и своевременная вакцинация становится очень важной. В связи с этим готовится к принятию закон, который регулировал бы данный вопрос. А в будущем будут установлены административные и уголовная ответственность для нарушителей.

Об этом говорится в законопроекте № 13367, поданном Кабинетом министров Украины. Законопроект «О защите населения от инфекционных болезней» должен будет регулировать эту сферу жизнедеятельности, причем достаточно жестко.

Так, для посещения учреждений образования, оздоровления и отдыха для детей наличие вакцинации будет почти что обязательным. Исключение может составить наличие временных или постоянных противопоказаний для прививки, в таком случае врачебно-консультативная комиссия будет решать, допускать такого ребенка к учебе или нет.

В случае если подобных противопоказаний нет, но родители отказываются делать прививку ребенку, последнему будет запрещено посещать школы и детские сады. При этом он может осуществить свое право на образование в другой форме — заочной, дистанционной, индивидуальной и прочей.

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Об отказе родителей делать вакцинацию ребенку или прививаться взрослому медицинский работник обязан составить акт.

В конечных положениях документа подчеркивается, что в течение 6 месяцев Кабмин должен разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в УК Украины и КУоАП по введению административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о защите населения от инфекционных болезней. Не совсем понятно, кого планируется наказывать таким образом — родителей, отказывающихся от вакцинации детей, или заболевших инфекционными болезнями, которых законопроект обязывает выполнять все требования медицинских работников.

Тем временем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минздрав хочет с 2026 года сделать обязательной прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая будет делаться в 12−13 лет.

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Фото Pixabay

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