Крест на планах путина высадить десант возле Одессы: окупантам нечего противопоставить украинским «волчьим стаям»

В Киеве презентована книга Александра Чудновца, Петра Сенько и Георгия Снигиря «Хроніка війни в Азовській і Чорноморській операційних зонах 2024». Авторы буквально по дням описали события 2024 года, связанные с войной на море, а также частично на суше. В интервью «ФАКТАМ» Александр Чудновец рассказал о наиболее значимых событиях, произошедших в прошлом году на морском театре военных действий.

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Авторы книги буквально по дням описали события 2024 года на морском театре военных действий. На фото (слева направо) Георгий Снегирь, Александр Чудновец, Петр Сенько. Фото автора

«Из 13 больших десантных кораблей в ЧФ рф осталось пять»

— Какая из операций 2024 года Сил обороны Украины на море вас больше всего впечатлила? — задаю вопрос Александру Чудновцу.

— Таких операций немало. К примеру, потопление большого десантного корабля «Цезарь Куников». Его отправили ко дну в начале прошлого года — 14 февраля.

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— Что конкретно в этой операции особенного?

— Она была спланирована и реализована так, что по кораблю ударила целая группа беспилотных морских дронов. Они пошли в атаку с разных курсовых углов.

— Тактика «волчьей стаи»?

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- Да. Она позволила потопить такую «жирную» цель, как большой десантный корабль. Здесь еще следует отметить, что на «Цезаре Куникове» погибло много моряков противника — более 80 процентов находившегося на борту личного состава. А среди выживших, скорее всего, много раненых.

Не секрет, что путин со своими приспешниками планировал высадку десанта в районе Одессы. Но без таких кораблей, как «Цезарь Куников» подобная операция невозможна.

На уничтоженном большом десантном корабле «Цезарь Куников» погибло примерно 80 процентов экипажа

— Это ведь не первый пораженный Силами обороны Украины большой десантный корабль?

- Ваша правда: на сегодняшний день уничтожены или повреждены еще семь больших десантных кораблей: «Саратов», «Новочеркасск», «Оленегорский горняк», «Минск», «Ямал», «Азов» и захваченный во время аннексии Крыма наш украинский «Костянтин Ольшанський». Плюс — немало транспортно-десантных катеров.

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— Сколько больших десантных кораблей было в составе Черноморского флота рф в начале полномасштабного вторжения в Украину?

— Тринадцать. Сейчас осталось пять.

— Распространена точка зрения, что Украина первой в мире стала использовать морские беспилотные аппараты для ударов по кораблям противника. Действительно ли в прошлых войнах такая тактика не применялась?

— Массово морские дроны до нас никто не использовал. Однако в отдельных операциях Второй мировой войны были задействованы плавающие беспилотники — в операциях итальянских ВМФ. Но они не могли самостоятельно проплывать большие расстояния.

— То есть их должен был вести боевой пловец?

— Да. На борту аппарата находился оператор. Он доводил заряженный взрывчаткой дрон-носитель до определенной точки и направлял его на корабль противника. А сам прыгал в воду. Понятно, что очень сильно рисковал своей жизнью, ведь опасность погибнуть была достаточно высокой. Такого рода операций итальянцы провели немного — вероятно, хватит пальцев одной руки, чтобы их пересчитать.

Украинские морские дроны в разы совершеннее тех, что имела во время Второй мировой Италия. Наши «Магура», Sea Baby — это совсем другой, несравненно более высокий технический уровень. К тому же Военно-морские силы ВСУ, ГУР и СБУ стали первыми в мире, кто стал массово и к тому же удивительно эффективно использовать морские беспилотные аппараты.

Морской дрон Magura

«Подводные дроны уже существуют»

- Скажу еще и о других украинских миссиях 2024 года на море, которые вызвали у меня восхищение, — продолжает Александр Чудновец. - Одна из них — это операция с использованием морских дронов Magura V5, когда на них впервые установили управляемые ракеты Р-73 класса воздух-воздух малого радиуса действия (созданные во времена СССР — Авт.). Этими ракетами в декабре 2024-го был поражен вражеский вертолет. Напомню, что в нынешнем году примерно таким же образом удалось сбить два российских боевых самолета.

Кроме того, новшеством в конце прошлого года стало оснащение плавучих беспилотников небольшими по габаритам летающими ударными FPV-дронами. Военно-морские силы ВСУ опубликовали тогда на своей странице в Фейсбуке видео атаки FPV-дронами захваченных врагом газодобывающих платформ в Черном море. Доставили эти БпЛА к месту нахождения целей морские беспилотники.

Также отмечу, что на морские дроны Sea Baby украинские инженеры устанавливают реактивные системы залпового огня «Град» для поражения военных целей на побережье противника.

— Я так понимаю, что морские дроны уже стали оружием многоразового использования — они могут ударить по врагу ракетами или выпустить по нему FPV и вернуться на базу?

— Именно так — морские беспилотники перестали быть одноразовыми дронами-камикадзе. То есть они стали многофункциональными плавучими носителями-платформами. Этот функционал экономит немало денег и других ресурсов.

Морской дрон Sea Baby оснащен реактивной системой залпового огня

— Созданы беспилотники, способные поражать субмарины, из которых враг запускает по украинским городам ракеты «Калибр»?

- По открытой информации, подводные дроны уже существуют. Они способны под водой подойти к тем или иным объектам. А дальше либо врезаться в них, либо запустить торпеду с боевым зарядом.

Относительно субмарин еще следует напомнить, что в августе 2024 года во время атаки ракетами Storm Shadow по бухте временно оккупированного Севастополя была уничтожена российская подводная дизель-электрическая лодка «Ростов-на Дону».

— Сколько российских кораблей удалось потопить за прошедший год?

— Смотрите, на обложку книги мы вынесли девять уничтоженных в 2024 году кораблей врага — больше не поместилось. Однако в конце книги мы дали полный список потопленных и поврежденных кораблей и судов Черноморского флота россии за 2024 год. В этом списке 54 позиции. Но противник использовал для военных целей и другие плавсредства (в том числе моторные лодки). Так вот, их потоплено за прошлый год 428 единиц.

— Какая часть кораблей Черноморского флота рф уже уничтожена или повреждена на сегодняшний день?

- По данным наших компетентных источников, около 30 процентов. Этого оказалось достаточно, чтобы выдавить вражеский военный флот из мест базирования в оккупированном Крыму.

Следует отметить еще такое: мы кратко подали в нашей книге реакцию в россии на эти и другие наиболее резонансные успехи Сил обороны Украины, достигнутые в прошлом году.

— Каково содержание этих реакций?

- В основном они направлены на то, чтобы приуменьшить достижения наших сил обороны и российские потери. Кстати, мы наткнулись и на эмоциональные нападки на меня и моего соавтора Андрея Булавина за нашу с ним книгу «Полювання на крейсер «Москва». Один из российских пропагандистов назвал нас «бандеровские трубадуры». Это однозначно признание врагом нашей работы — раз злобствуют на нас, значит мы их допекаем.

— В вашей книге есть информация об участии в боях украинской морской пехоты?

- Да. Все операции, в которых она участвует, здесь указаны. Морская пехота — это составная часть ВМС Украины.



В нашем издании мы проинформировали также и о военной помощи, оказанной в течение 2024 года зарубежными партнерами Украины. КУ тому же поместили отдельный раздел в виде приложения о наиболее эффективных системах противовоздушной обороны, которые защищают Киев. На первых местах — системы Patriot, Nasams, SAMP/T, советские «Бук» и «Оса», немецкий зенитный комплекс Gepard.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у россии были причины затопить крейсер «Москва» после удара украинскими ракетами.

Фото из открытых источников

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