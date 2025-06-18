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Крест на планах путина высадить десант возле Одессы: окупантам нечего противопоставить украинским «волчьим стаям»
В Киеве презентована книга Александра Чудновца, Петра Сенько и Георгия Снигиря «Хроніка війни в Азовській і Чорноморській операційних зонах 2024». Авторы буквально по дням описали события 2024 года, связанные с войной на море, а также частично на суше. В интервью «ФАКТАМ» Александр Чудновец рассказал о наиболее значимых событиях, произошедших в прошлом году на морском театре военных действий.
«Из 13 больших десантных кораблей в ЧФ рф осталось пять»
— Какая из операций 2024 года Сил обороны Украины на море вас больше всего впечатлила? — задаю вопрос Александру Чудновцу.
— Таких операций немало. К примеру, потопление большого десантного корабля «Цезарь Куников». Его отправили ко дну в начале прошлого года — 14 февраля.
— Что конкретно в этой операции особенного?
— Она была спланирована и реализована так, что по кораблю ударила целая группа беспилотных морских дронов. Они пошли в атаку с разных курсовых углов.
— Тактика «волчьей стаи»?
- Да. Она позволила потопить такую «жирную» цель, как большой десантный корабль. Здесь еще следует отметить, что на «Цезаре Куникове» погибло много моряков противника — более 80 процентов находившегося на борту личного состава. А среди выживших, скорее всего, много раненых.
Не секрет, что путин со своими приспешниками планировал высадку десанта в районе Одессы. Но без таких кораблей, как «Цезарь Куников» подобная операция невозможна.
— Это ведь не первый пораженный Силами обороны Украины большой десантный корабль?
- Ваша правда: на сегодняшний день уничтожены или повреждены еще семь больших десантных кораблей: «Саратов», «Новочеркасск», «Оленегорский горняк», «Минск», «Ямал», «Азов» и захваченный во время аннексии Крыма наш украинский «Костянтин Ольшанський». Плюс — немало транспортно-десантных катеров.
— Сколько больших десантных кораблей было в составе Черноморского флота рф в начале полномасштабного вторжения в Украину?
— Тринадцать. Сейчас осталось пять.
— Распространена точка зрения, что Украина первой в мире стала использовать морские беспилотные аппараты для ударов по кораблям противника. Действительно ли в прошлых войнах такая тактика не применялась?
— Массово морские дроны до нас никто не использовал. Однако в отдельных операциях Второй мировой войны были задействованы плавающие беспилотники — в операциях итальянских ВМФ. Но они не могли самостоятельно проплывать большие расстояния.
— То есть их должен был вести боевой пловец?
— Да. На борту аппарата находился оператор. Он доводил заряженный взрывчаткой дрон-носитель до определенной точки и направлял его на корабль противника. А сам прыгал в воду. Понятно, что очень сильно рисковал своей жизнью, ведь опасность погибнуть была достаточно высокой. Такого рода операций итальянцы провели немного — вероятно, хватит пальцев одной руки, чтобы их пересчитать.
Украинские морские дроны в разы совершеннее тех, что имела во время Второй мировой Италия. Наши «Магура», Sea Baby — это совсем другой, несравненно более высокий технический уровень. К тому же Военно-морские силы ВСУ, ГУР и СБУ стали первыми в мире, кто стал массово и к тому же удивительно эффективно использовать морские беспилотные аппараты.
«Подводные дроны уже существуют»
- Скажу еще и о других украинских миссиях 2024 года на море, которые вызвали у меня восхищение, — продолжает Александр Чудновец. - Одна из них — это операция с использованием морских дронов Magura V5, когда на них впервые установили управляемые ракеты Р-73 класса воздух-воздух малого радиуса действия (созданные во времена СССР — Авт.). Этими ракетами в декабре 2024-го был поражен вражеский вертолет. Напомню, что в нынешнем году примерно таким же образом удалось сбить два российских боевых самолета.
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Кроме того, новшеством в конце прошлого года стало оснащение плавучих беспилотников небольшими по габаритам летающими ударными FPV-дронами. Военно-морские силы ВСУ опубликовали тогда на своей странице в Фейсбуке видео атаки FPV-дронами захваченных врагом газодобывающих платформ в Черном море. Доставили эти БпЛА к месту нахождения целей морские беспилотники.
Также отмечу, что на морские дроны Sea Baby украинские инженеры устанавливают реактивные системы залпового огня «Град» для поражения военных целей на побережье противника.
— Я так понимаю, что морские дроны уже стали оружием многоразового использования — они могут ударить по врагу ракетами или выпустить по нему FPV и вернуться на базу?
— Именно так — морские беспилотники перестали быть одноразовыми дронами-камикадзе. То есть они стали многофункциональными плавучими носителями-платформами. Этот функционал экономит немало денег и других ресурсов.
— Созданы беспилотники, способные поражать субмарины, из которых враг запускает по украинским городам ракеты «Калибр»?
- По открытой информации, подводные дроны уже существуют. Они способны под водой подойти к тем или иным объектам. А дальше либо врезаться в них, либо запустить торпеду с боевым зарядом.
Относительно субмарин еще следует напомнить, что в августе 2024 года во время атаки ракетами Storm Shadow по бухте временно оккупированного Севастополя была уничтожена российская подводная дизель-электрическая лодка «Ростов-на Дону».
— Сколько российских кораблей удалось потопить за прошедший год?
— Смотрите, на обложку книги мы вынесли девять уничтоженных в 2024 году кораблей врага — больше не поместилось. Однако в конце книги мы дали полный список потопленных и поврежденных кораблей и судов Черноморского флота россии за 2024 год. В этом списке 54 позиции. Но противник использовал для военных целей и другие плавсредства (в том числе моторные лодки). Так вот, их потоплено за прошлый год 428 единиц.
— Какая часть кораблей Черноморского флота рф уже уничтожена или повреждена на сегодняшний день?
- По данным наших компетентных источников, около 30 процентов. Этого оказалось достаточно, чтобы выдавить вражеский военный флот из мест базирования в оккупированном Крыму.
Следует отметить еще такое: мы кратко подали в нашей книге реакцию в россии на эти и другие наиболее резонансные успехи Сил обороны Украины, достигнутые в прошлом году.
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— Каково содержание этих реакций?
- В основном они направлены на то, чтобы приуменьшить достижения наших сил обороны и российские потери. Кстати, мы наткнулись и на эмоциональные нападки на меня и моего соавтора Андрея Булавина за нашу с ним книгу «Полювання на крейсер «Москва». Один из российских пропагандистов назвал нас «бандеровские трубадуры». Это однозначно признание врагом нашей работы — раз злобствуют на нас, значит мы их допекаем.
— В вашей книге есть информация об участии в боях украинской морской пехоты?
- Да. Все операции, в которых она участвует, здесь указаны. Морская пехота — это составная часть ВМС Украины.
В нашем издании мы проинформировали также и о военной помощи, оказанной в течение 2024 года зарубежными партнерами Украины. КУ тому же поместили отдельный раздел в виде приложения о наиболее эффективных системах противовоздушной обороны, которые защищают Киев. На первых местах — системы Patriot, Nasams, SAMP/T, советские «Бук» и «Оса», немецкий зенитный комплекс Gepard.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у россии были причины затопить крейсер «Москва» после удара украинскими ракетами.
Фото из открытых источников869
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