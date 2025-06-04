Спецоперации мирового уровня сложности становятся для Службы безопасности Украины системным явлением. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя третий удар СБУ по Крымскому мосту.

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По мнению политолога, россияне должны смириться с тем, что не могут спрогнозировать следующий замысел СБУ. «Две спецоперации мирового уровня за пару дней. То, что еще вчера было невероятно, сегодня стало реальностью. СБУ Малюка вслед за „Паутиной“, повредившей треть российской стратегической авиации, в третий раз поразила Крымский мост. В этот раз под водой. Продолжительная подготовка и системная работа, умноженная на профессионализм. Вот те составляющие, которые позволяют СБУ то и дело переигрывать врага», — пишет эксперт.

Черненко подчеркивает, что Крымский мост был сооружением с самой большой охраной в мире. «Подчиненные Малюка второй раз за несколько дней деклассировали россиян. Служба еще раз продемонстрировала: для нее не существует невозможных задач даже на территории, которую занимает враг. СБУ третий раз повредила объект, на охрану которого рф тратит миллиарды долларов. Очевидно, у путина снова выделят на охрану незаконного сооружения очередные миллиарды (что уже неплохо, потому что эти деньги иначе пошли бы на войну)» , — считает экс-нардеп.

«Крымский мост был законной целью СБУ. Россияне пробовали использовать его как важный маршрут для снабжения оружием. Однако каждый подрыв моста усложнял логистику переброски военной техники и боеприпасов. Кроме того, ранее СБУ уничтожила морскую логистику врага. Благодаря своей уникальной разработке — морским дронам Службы. Остатки черноморского флота рф из Крыма сбежали и болтаются где-то в районе Новороссийска», — резюмирует Черненко.

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Напомним, ранее стало известно, что СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост — на этот раз под водой. Мост сейчас находится в аварийном состоянии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава СБУ впервые рассказал, как подрывали Крымский мост.

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