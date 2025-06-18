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Курс доллара достигнет 44 гривен: когда это случится
В то время как курсу доллара в июне прогнозируют стабильность, национальная валюта постепенно будет девальвировать. В результате этого процесса за 1 доллар могут давать до 44 гривен, правда, случится это к концу года.
Такой прогноз дал «ФАКТАМ» вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов. По его мнению, конец года украинцы будут встречать с официальным курсом доллара в 43−44 грн.
По словам банкира, на курс доллара до конца года будут влиять 5 факторов:
1) курс евро, формирование которого зависит от мировых экономических и геополитических процессов: таможенных пошлин, установленных США, временного «спасительного» бегства крупных инвесторов из доллара в евро и другие европейские валюты, ситуации на Ближнем Востоке
2) во втором полугодии будет происходить формирование бюджета с учетом темпов роста экономики и ожидаемых объемов международной финансовой поддержки, размер которой в 2026 году пока неизвестен;
3) в проекте государственного бюджета будет заложен усредненный курс доллара на 2026 год, что в определенной степени может стать ориентиром для валютного рынка;
4) на валютные курсы будет оказывать давление глобальный фактор военной неопределенности;
5) важной для формирования курсовых показателей станет стратегия Нацбанка: ожидается, что регулятор и дальше будет совмещать элементы регулирования и свободного рынка.
В целом до конца года официальный курс доллара США может достичь отметки 43−44 грн. То есть с июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5−5%. В то же время эксперт исключает резкие изменения на валютном рынке.
Режим «управляемой гибкости» в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотические или «аритмические» колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно — без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивающих спрос.
Также благоприятно на курс, по словам банкира, могут повлиять ожидаемое снижение инфляции в годовом исчислении до 9%, экономический рост (по итогам 2025 года ВВП страны может увеличиться в среднем на 3%) и объем международной финансовой поддержки. С начала полномасштабного вторжения ежегодная потребность Украины во внешней финансовой помощи оценивается в $ 38−40 млрд.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению некоторых других экспертов, курс доллара до конца года может измениться максимум до 43 гривен.174
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