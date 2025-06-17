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«Чистой воды терроризм»: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины, который произошел в ночь на 17 июня.
«Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина. Сейчас в Киеве пытаются извлечь людей из-под завалов обычного жилого дома. Сколько их сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В общей сложности повреждены дома в восьми районах Киева», — сообщил президент.
По его словам, до сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на данный момент 15 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Такие атаки — чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа, наконец, должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов. путин это делает исключительно потому, что может позволить себе продолжать войну. Он хочет войны и дальше. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Общаемся со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны ощущать боль, а не нормальные, мирные люди», — отметил президент.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве есть разрушения и много погибших после ночного массированного удара врага.174
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