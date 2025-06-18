Оккупация Покровска: зачем россиянам город и как его оборона может повлиять на боевые действия

На фоне наступления, которое российские оккупанты разворачивают в направлении Днепропетровской области, бои под Покровском оказались в некоторой «тени». На деле же бои на данном направлении являются, пожалуй, наиболее ожесточенными на всем фронте, что помогает украинской обороне в целом. Об этом «ФАКТАМ» сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, в ходе штурмовых действий противника выбиваются самые боеспособные подразделения врага. Тем не менее это направление для оккупантов продолжит оставаться одним из самых важных.

Самые ожесточенные бои — под Покровском

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 16 июня из 186 боестолкновений 56 пришлись именно на Покровское направление. По словам военного эксперта, именно на этом участке фронта россияне несут колоссальные потери — только за январь 2025-го они там потеряли около 7 тысяч человек личного состава, и только убитыми.

ВІДЕО ДНЯ

В целом же потери оккупантов на Покровском направлении сравнимы с потерями россиян во время Второй чеченской войны. По сообщениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, только за январь на Покровском направлении уничтожены более 15 000 захватчиков, из которых около 7 000 — безвозвратные потери. А за весь период Второй чеченской войны потери российской армии составили более 6 тысяч.

Если говорить о потерях личного состава за апрель с учетом высокой интенсивности боевых действий, когда фиксируется от 40 до 60 боевых столкновений ежедневно на этом участке фронта, то, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, они составляют от 8 до 10 тысяч человек. Это безвозвратные потери. Если брать общие потери за апрель, включая санитарные (раненые), цифры доходят до 15−17 тысяч.

РЕКЛАМА

Другими словами, благодаря успешным действиям Сил обороны Украины на этом направлении уничтожены наиболее боеспособные подразделения российской армии, резюмирует Дмитрий Снегирев.

Следует отметить, что уровень потерь является критическим даже для армии рф. По данным российской стороны, сейчас они перебрасывают на Покровское направление практически неподготовленный личный состав, прошедший боевое слаживание в течение 3−4 недель. Это фактически билет в один конец. К примеру, 15-я бригада вс рф во время боев на Покровском направлении сменила уже третий личный состав.

Отмечается смена тактики штурмовых групп противника. Российские заградительные отряды проходят пути отхода штурмовых групп, фактически не давая возможности ни отойти, ни вынести раненых с поля боя.

РЕКЛАМА

Кроме того, на Покровском направлении оккупанты широко используют мотоциклы, самокаты, багги, легковые автомобили. То есть они уже не рискуют использовать в штурмовых действиях тяжелую бронетехнику, учитывая тотальное преимущество Сил обороны Украины в FPV-дронах.

По данным самой российской армии, до 75% потерь личного состава на Покровском направлении — это результат работы украинских дронов. Причем, по словам оккупантов, по одной цели украинская сторона может одновременно запускать от 4 до 6 дронов, а российская армия не может позволить себе такое количество БПЛА на одну цель.

Зачем оккупантам Покровск

Несмотря на колоссальные потери в живой силе, российские оккупационные войска не оставляют попыток продвижения в направлении Покровска и выхода на административные границы Донецкой области. Российские оккупанты продолжают пробовать взять под непосредственный контроль локации Сил обороны Украины на Покровском направлении. После установления контроля над трассами Покровск — Константиновка, Покровск — Межевая основная задача оккупантов — продвижение по флангам с целью создания оперативного окружения Сил обороны Украины на Покровском направлении.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, если на первом этапе прорыва в тактической зоне на этом направлении противнику удалось за 2−3 дня вклиниться в оборону ВСУ на глубину до 9 км, то в дальнейшем ему понадобилось более полутора недель для полного захвата Елизаветовки и прилегающих к ней участков местности.

РЕКЛАМА

Как отмечает Дмитрий Снегирев, оккупанты прекрасно понимают, что возможность штурмовать непосредственно Покровск-Мирноград лобовыми атаками практически сведена к нулю. Там эшелонированная оборона плюс городская застройка и наличие весьма серьезной промзоны. Все это, соответственно, приведет к увеличению потерь российских оккупантов, которые в ходе аналогичных боев за Бахмут и Курахово составили около 90 тысяч человек.

«Покровск — это последняя агломерация на пути к административной границе с Донецкой областью. Также из Покровска можно повернуть на север для окружения Краматорска и на юг — для дальнейшего продвижения вдоль границы в Запорожскую область. Кроме того, Покровск является стратегически важным городом из-за его роли как узла снабжения, он стоит на перекрестке многих транспортных магистралей, одна из которых ведет в ключевые города Донецкой области, включая Часов Яр и Константиновку, и содержит железнодорожную станцию регионального значения», — отмечает эксперт.

Также Дмитрий Снегирев напоминает об экономических аспектах Покровска:

1) транспортный узел, что позволяет осуществлять перевозки как военного, так и мирного характера;

2) самые большие залежи лития в Европе, возле населенного пункта Шевченко;

3) залежи коксующегося угля, которым обеспечивали украинскую металлургию, а взятие под контроль Шахтоуправления «Покровское» российскими оккупантами снизит работоспособность металлургических заводов в Запорожской и Днепропетровской областях. По оценкам специалистов, производство продукции может уменьшиться с 7,5 до 2,5 миллиона тонн, а это непоступления в бюджет и социальное напряжение на контролируемых ВСУ территориях, потому что металлургические заводы — это рабочие места для десятков тысяч украинцев.

Тем временем, как ранее сообщали «ФАКТЫ», прикрываясь переговорами, российские оккупанты пытаются продвинуться к Днепропетровской области и войти на ее территорию.

150

Читайте нас в Facebook