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Украина

рф продвигается к Днепропетровщине, пока переговоры затягиваются, — СМИ

13:21 10 июня 2025
Днепропетровская область. Стела

На днях россия заявила, что ее войска продвинулись к границе Днепропетровщины на фоне публичных споров между москвой и Киевом относительно мирных переговоров и возвращения тысяч тел солдат, погибших в войне. Несмотря на разговоры о мире, война набирает обороты: российские войска захватывают все больше территории в Украине, а Киев проводит громкие атаки против российской стратегической авиации, способной нести ядерное оружие.

россия менее чем за месяц захватила более 190 квадратных километров Сумской области, отмечает Reuters.

На карте Deep State показано, что российские войска находятся очень близко к Днепропетровской области, население которой до войны составляло более 3 миллионов человек, и наступают на город Константиновка в Донецкой области с нескольких направлений. Представитель украинской армии Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска пытаются «создать плацдарм для атаки» на Константиновку, важный логистический центр для украинской армии.

Президент США Дональд Трамп, который заявляет, что хочет положить конец войне, на днях сравнил ее с дракой между маленькими детьми и отметил, что, возможно, ему придется просто позволить событиям развиваться.

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По данным карты Deep State, по состоянию на 7 июня россия контролировала 113 273 кв. км, или 18,8% территории Украины.

Ранее Зеленский сообщил, что наиболее жесткие бои продолжаются на Покровском направлении, Курщине и Сумщине. А в ночь на 10 июня российские войска совершили массированную атаку дронами на Киев.

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