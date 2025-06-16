Оккупанты развернули наступление на Днепропетровщину с трех сторон: что дальше

Российские войска пытаются продвинуться в Днепропетровскую область в трех тактических направлениях. Опубликованные геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в центральной части Орехово восточнее Новопавловки и, вероятно, захватили населенный пункт, говорится в отчете Института изучения войны.

ВІДЕО ДНЯ

ISW ранее отмечала, что российские войска продвигаются в Днепропетровскую область и, похоже, атакуют с трех тактических направлений: к востоку, юго-востоку и к югу от Новопавловки.

Российская 41-ая бригада является основным формированием, действующим восточнее Новопавловки. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российских 74-й и 137-й мотострелковых бригад также атакуют вблизи Котляровки и Муравки к северо-востоку от Новопавловки, а также дополнительные подразделения 74-й мотострелковой бригады атакуют Орехово с севера.

Российские войска усилили наступательные операции к юго-западу от Покровска между Солоным и Богдановкой в направлении административной границы Донецко-Днепропетровской области в марте и апреле 2025 года и недавно продвинулись к административной границе в семи километрах к востоку от Новопавловки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что эксперт рассказал, чего ожидать на Сумском направлении от врага и в чем его главная цель.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

227

Читайте нас в Facebook