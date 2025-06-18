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Как лебедь, рак и щука: эксперт удивил описанием ситуации на рынке топлива
Эксперт по вопросам топливного рынка Сергей Куюн, ранее рассказывавший о последствиях перехода Украины на бензин с добавлением 5% биоэтанола, рассказал, какие геополитические факторы влияют на украинский рынок топлива.
В интервью «Телеграфу» руководитель группы А-95 отдельно отметил, что внутренние факторы не влияют на стоимость горючего — все зависит от колебания цен на мировом рынке.
«Сейчас у нас происходят очень разные, разнонаправленные движения. На днях розничная цена повысилась в сетях, дизель остался стабильным, а сжиженный газ подешевел. Я такого даже не помню, чтобы когда-то такое было — обычно цены на разные виды горючего двигались в одном направлении, а здесь — в диаметрально противоположных, как лебедь, рак и щука», — отметил эксперт.
По его словам, рост стоимости бензина, на который наценка была минимальной, прогнозировалось. А вот на дизель она была избыточна, что при увеличении закупочных цен позволило спокойно пройти этот период. «А по сжиженному газу провалилась цена закупочная», — добавил эксперт.
По его прогнозу, сжиженный газ может подешеветь на гривну, немного снизят цену дизельное топливо, а стоимость бензина может остаться такой же.
«Цены на горючее устанавливает рынок. В частности, рынок мировой. Даже если мы на 100% себя обеспечим своей нефтью, мы все равно будем устанавливать цены по мировому рынку», — отметил эксперт и добавил, что в настоящее время Украина зависима от импорта.
Ранее Сергей Куюн рассказывал, как после широкомасштабного вторжения рф в Украину сменились поставщики. Так, топливо в страну поступает фактически из четырех стран-производителей — Румынии, Польши, Литвы и в небольших объемах из Германии.
Фото Pixabay77
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