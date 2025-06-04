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Рынок изменился радикально: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин
С 2022 года рынок топлива в Украине «развернулся на 180 градусов», и вместо доминирования на нем трейдеров из россии и беларуси горючее попадает в нашу страну со всего мира. А с мая в стране перешли на бензин со спиртом, а именно с биоэтанолом. В Европе подобная практика действует уже давно.
Как рассказал «РБК-Украина» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, состоялась кристаллизация ключевых поставщиков, и на сегодняшний день бензины в Украину поставляют не 20, а фактически четыре страны-производителя — Румыния, Польша, Литва и в небольших объемах Германия.
Приблизительно такая же картина на рынке дизтоплива: доминирует Польша, Румыния, что-то идет из Словакии, многое приходит с Юга — Греция и Турция.
Сергей Куюн считает, что нефть (а вместе с ней и бензин) не будут дорожать: сырья и горючего очень много. В Европе, например, очень много бензина, его перепроизводство, цены на него падают. Нефтеперерабатывающие заводы закрываются из-за этого.
«Я думаю, что ближайшие месяцы должны быть достаточно стабильными, без взлетов и падений», — уверен эксперт.
Также на цену вряд ли повлияют новые удары по инфраструктуре, ведь в отличие от энергетической системы, имеющей крупные узлы (ТЭС, ГЭС
Отметим, что розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине снизились в мае 2025 года. По данным «Консалтинговой группы А-95», средние розничные цены 30 мая 2025 года на бензин А-95 составили 54,56 гривны за литр (-0,25 гривны в месяц), на дизельное топливо 53,54 гривны за литр (-1,00 гривны), на автогаз 35,32 гривни за литр (-0,49 гривни).
В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украины в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти. НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.
После того, как в Украине перешли на спиртовой бензин, Сергей Куюн советовал автовладельцам отказываться от покупки дешевого горючего как минимум в ближайшие месяцы.
Фото Pixabay149
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