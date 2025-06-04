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Деньги

Рынок изменился радикально: эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин

12:54 4 июня 2025
Серей Куюн сделал прогноз по ценам на топливо. Фото Pixabay

С 2022 года рынок топлива в Украине «развернулся на 180 градусов», и вместо доминирования на нем трейдеров из россии и беларуси горючее попадает в нашу страну со всего мира. А с мая в стране перешли на бензин со спиртом, а именно с биоэтанолом. В Европе подобная практика действует уже давно.

Как рассказал «РБК-Украина» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, состоялась кристаллизация ключевых поставщиков, и на сегодняшний день бензины в Украину поставляют не 20, а фактически четыре страны-производителя — Румыния, Польша, Литва и в небольших объемах Германия.

Приблизительно такая же картина на рынке дизтоплива: доминирует Польша, Румыния, что-то идет из Словакии, многое приходит с Юга — Греция и Турция.

Сергей Куюн считает, что нефть (а вместе с ней и бензин) не будут дорожать: сырья и горючего очень много. В Европе, например, очень много бензина, его перепроизводство, цены на него падают. Нефтеперерабатывающие заводы закрываются из-за этого.

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«Я думаю, что ближайшие месяцы должны быть достаточно стабильными, без взлетов и падений», — уверен эксперт.

Также на цену вряд ли повлияют новые удары по инфраструктуре, ведь в отличие от энергетической системы, имеющей крупные узлы (ТЭС, ГЭС и т. п.) и из-за чего она является уязвимой, система нефтепродуктообеспечения максимально децентрализована. Если раньше такими узлами были нефтеперерабатывающие заводы или крупные нефтебазы, то на сегодняшний день их нет.

Отметим, что розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине снизились в мае 2025 года. По данным «Консалтинговой группы А-95», средние розничные цены 30 мая 2025 года на бензин А-95 составили 54,56 гривны за литр (-0,25 гривны в месяц), на дизельное топливо 53,54 гривны за литр (-1,00 гривны), на автогаз 35,32 гривни за литр (-0,49 гривни).

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В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украины в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти. НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.

После того, как в Украине перешли на спиртовой бензин, Сергей Куюн советовал автовладельцам отказываться от покупки дешевого горючего как минимум в ближайшие месяцы.

Фото Pixabay

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