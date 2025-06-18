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Как выбрать сладкий арбуз в магазине: есть проверенные методы
Хотя арбузы могут казаться очень похожими, они едва заметно отличаются по внешнему виду, и именно эти детали могут рассказать вам больше всего. Сладкий арбуз обычно имеет темно-зеленую кожуру с четко обозначенными полосками. Если она матовая, а не блестящая, это хороший знак, поскольку он свидетельствует о спелости. Форма также важна: лучшие арбузы более круглые. А продолговатые обычно более водянистые и менее сладкие, пишет zielony.onet.pl.
Каждый арбуз имеет характерное пятно на кожуре — место на боку, которым где он лежал на земле во время созревания. Если это пятно кремово-желтое или даже оранжевое, это означает, что арбуз долго и естественным образом созревал на солнце. Белое или очень бледное пятно — это сигнал того, что плод был собран слишком рано и может быть менее сладким.
Хороший, спелый арбуз издает глухой резонансный звук — будто внутри него напряженная упругость. Если звук более глухой или металлический, это признак того, что плод может быть перезрелым или водянистым.
У некоторых арбузов еще есть плодоножка — и это тоже много говорит о спелости. Сухая, коричневая свидетельствует о том, что плод успел созреть до того, как его сорвали. Зеленая плодоножка — арбуз собрали слишком рано.
Ранее о том, как выбрать арбуз на рынке или в магазине, рассказывали Марина Жукова и Надя Матвеева.133
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