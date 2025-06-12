Неблагодарный Бруклин Бэкхэм: сын Дэвида и Виктории решил оборвать все связи с родителями

После того, как 26-летний Бруклин, сын Дэвида и Виктории Бэкхэм, сменил тату в честь мамы, поклонники семьи начали подозревать, что этим шагом все не завершится.

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К сожалению, опасения сбылись: Бруклин сказал своей семье, что не хочет общаться с ними вообще, пишет Page Six.

Мало того, звездный наследник даже не поздравил своего отца с будущим присвоением ему рыцарского титула, хотя хорошо знает, как это важно для Дэвида.

Кроме того, Бруклин сблизился с родителями Николы Пельтц — миллиардером Нельсоном Пельтцем и его женой Клаудией.

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Инсайдеры сообщают, что Дэвид и Виктория Бэкхэмы в отчаянии. Ведь Бруклин не отвечает на звонки и не приезжает домой в Великобританию, проводя все время за океаном. Но еще совсем недавно семья казалась такой дружной!

Не меньше тревоги в семье вызывает и брат Бруклина, 22-летний Ромео, неожиданно нашедший девушку старше себя на восемь лет. Это модель Каролина Даур. На днях парочку заметили в Париже. Папарацци подловили спортсмена и манекенщицу, когда те покинули вечеринку в отеле Costes и направились в ночной клуб.

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