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Неблагодарный Бруклин Бэкхэм: сын Дэвида и Виктории решил оборвать все связи с родителями
После того, как 26-летний Бруклин, сын Дэвида и Виктории Бэкхэм, сменил тату в честь мамы, поклонники семьи начали подозревать, что этим шагом все не завершится.
К сожалению, опасения сбылись: Бруклин сказал своей семье, что не хочет общаться с ними вообще, пишет Page Six.
Мало того, звездный наследник даже не поздравил своего отца с будущим присвоением ему рыцарского титула, хотя хорошо знает, как это важно для Дэвида.
Кроме того, Бруклин сблизился с родителями Николы Пельтц — миллиардером Нельсоном Пельтцем и его женой Клаудией.
Инсайдеры сообщают, что Дэвид и Виктория Бэкхэмы в отчаянии. Ведь Бруклин не отвечает на звонки и не приезжает домой в Великобританию, проводя все время за океаном. Но еще совсем недавно семья казалась такой дружной!
Не меньше тревоги в семье вызывает и брат Бруклина, 22-летний Ромео, неожиданно нашедший девушку старше себя на восемь лет. Это модель Каролина Даур. На днях парочку заметили в Париже. Папарацци подловили спортсмена и манекенщицу, когда те покинули вечеринку в отеле Costes и направились в ночной клуб.285
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