Угроза растет: россия усиливает военное присутствие вблизи Финляндии

Спустя два года после вступления Финляндии в НАТО россия работает над усилением своего военного присутствия вблизи российско-финляндской границы, сообщают СМИ. Как пишет финский вещатель Yle, используя новые спутниковые снимки, россия начала строительство гарнизона для артиллерийской бригады в Кандалакше Мурманской области. На участке в 1,4 километра был вырублен лес и проведены земляные работы. Ранее на этой территории уже были снесены старые здания.

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Мурманские власти, как сообщается, заявили, что они «строят и реконструируют военный городок на этом месте», примерно в 150 километрах к востоку от границы. По данным Yle, на снимках также видны изменения на других российских военных базах вблизи границы.

У россии есть две причины для усиления военной активности вблизи Финляндии. Первая и более насущная причина — это обучение военнослужащих и обслуживание старого оборудования, чтобы его можно было использовать для войны в Украине. Это видно из предыдущих выводов издания, основанных на спутниковых снимках. Зато новые спутниковые снимки из Лупче-Савино, полученные СМИ, свидетельствуют о новом и ином развитии событий: россия стремится постоянно усиливать свои войска именно вдоль границы с Финляндией.

По словам военного эксперта, масштаб строительного проекта показывает, что россия чувствует потребность укрепить свои войска в регионе.

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«Если бы единственной целью было отправить войска в Украину, то, конечно, там не было бы необходимости в такой инфраструктуре», — говорит Марко Эклунд, который анализировал спутниковые снимки.

Шведский вещатель SVT недавно проанализировал спутниковые снимки и тоже пришел к выводу, что они показывают первые признаки изолированного наращивания российских военных сил вблизи границы с Финляндией. Например, он сообщил, что российская армия построила три склада в Петрозаводске, примерно в 175 километрах от границы.

В мае спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что рф усиливает военное присутствие на границе с Финляндией.

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Ранее, как писали «ФАКТЫ», Швеция заявила, что россия расширяет базы ядерного оружия.

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