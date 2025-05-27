Определить точные сроки сложно: россия сможет стать угрозой для НАТО через 3−5 лет

Перед нападением на Украину рф объявила о наращивании численности своих войск и укреплении гарнизонов на северо-западе страны. Работа продолжается до сих пор. Известно, что россия начала наращивать свои силы у финской границы. Глава стратегического отдела Оборонных сил Финляндии, генерал-майор Сами Нурми считает, что ничего сенсационного здесь нет, пишет YLE.

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«Когда война в Украине закончится, россия перебросит войска к финской границе, потому что оттуда много подразделений было отправлено на украинский фронт. Для этого должна быть готова и соответствующая инфраструктура, однако о масштабном строительстве речь не идет», — отметил генерал.

По мнению генерала, восстановление вооруженных сил рф после войны в Украине и переброска войск к границам Финляндии займет несколько лет, а модернизация армии потребует еще больше времени.

«Сосредоточение ограниченного контингента войск может произойти очень быстро. россия имеет для этого возможности. Это видно на примере Украины. В Украину были отправлены войска из гарнизонов, и когда они вернутся или произойдет ротация, то инфраструктура для них должна быть готова. россия сейчас этим и занимается», — анализирует ситуацию Сами Нурми.

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Как сообщает датская разведка, россия сможет напасть на соседние страны через шесть месяцев после окончания войны в Украине, а на страны Балтийского региона через два года после этого. Определить точные сроки сложно.

«В СМИ циркулирует информация о трех-пяти годах. Вероятнее всего, так оно и есть. Но главное для нас — это внимательно следить за развитием ситуации, корректировать свои оценки и действовать в соответствии с обстоятельствами», — отмечает Сами Нурми.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне сделали громкое заявление о вероятности вооруженного конфликта между США и рф.

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