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Мир

россия расширяет базы ядерного оружия: в Швеции сделали громкое заявление

12:24 17 июня 2025
Ядерное оружие россии

россия, очевидно, расширяет свои базы ядерного оружия вблизи Европы. Об этом сообщает шведский телеканал SVT, ссылаясь на новые спутниковые снимки ракетных складов, испытательных полигонов и огороженных железнодорожных станций.

Например, в Калининграде значительно расширен вероятный склад ядерного оружия.

«Мы очень внимательно следим за российскими возможностями в этом районе, - цитирует телеканал министра обороны Швеции Пала Йонсона. — россия снизила порог ядерных угроз, и мы видели, как она делала это более 200 раз на разных политических уровнях с момента вторжения в Украину».

По словам Уильяма Альберке, старшего научного сотрудника Тихоокеанского форума, который ранее работал над ядерной политикой НАТО, россия пытается «превратить страхи Запада в оружие, которое она может использовать».

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«россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, и поэтому она уже 25 лет экспериментирует с эскалацией ядерных угроз, используя их всякий раз, когда хочет чего-то достичь», — говорит он.

Ранее сообщалось, что Британия обнаружила в своих водах шпионские сенсоры россии, которые могли шпионить за атомными подводными лодками Соединенного Королевства.

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