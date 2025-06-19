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Мир

Спрос на протезы среди оккупантов вырос вдвое: британская разведка объяснила, что происходит

18:32 19 июня 2025
Российские военные

Министерство обороны Великобритании рассказало о значительном увеличении количества протезов конечностей, которые предоставляются в россии. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников, согласно обновлению лондонской разведки.

По данным, приведенным министерством труда россии, в 2024 году ожидается распределение около 152 500 протезов конечностей. Это на 53 процента больше, чем в 2023 году, говорится в заявлении британской разведки. Отмечен рост на 75% заказа протезов рук. Также сообщается, что количество выданных инвалидных колясок увеличилось на 18% за тот же период.

Независимое российское СМИ «Верстка» ранее сообщало, что раненым российским солдатам с ампутированными конечностями приходилось долго ждать необходимых им протезов.

По данным Минобороны Великобритании, россия почти наверняка не обеспечивает необходимую медицинскую помощь на передовой, что в свою очередь способствует увеличению количества серьезных длительных травм среди российских солдат.

Ранее сообщалось, что потери армии врага составляют более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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