Шокирующие цифры: западные СМИ назвали истинную цену российского наступления

Украина, проведя одну из самых амбициозных операций войны — «Паутина», продемонстрировала, как Киев может использовать ограниченные средства для достижения значительных результатов. россия в течение последних 17 месяцев пыталась продвинуться в Украине с помощью грубой силы. Но, согласно новому анализу экспертов, ее усилия не принесли значительных результатов, пишет Washington Post.

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Между январем 2024-го и маем 2025 года россии удалось захватить менее 1800 квадратных миль (около 4662 км²) новых территорий. В то же время человеческие и технические потери россии беспрецедентны. За время вторжения потери неприятеля превысили суммарное число погибших советских и российских военных во всех войнах после 1945 года. К концу лета количество погибших и раненых, вероятно, превысит миллион. За этот период российские войска захватили менее 1% украинской территории.

Российские войска продвигались в среднем всего примерно на 50 метров в день во время наступления вокруг Купянска. И примерно на 135 метров в день в некоторых районах Донецкой области, где россия добилась наибольших успехов с января 2024 года.

Эти усилия принесли менее 1800 квадратных миль новой территории (около 4662 км²), захваченной с января 2024 года, что никак не соответствует цели москвы значительно расширить свой контроль над украинской территорией.

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россия также постоянно теряет в 2−5 раз больше боевых машин, чем Украина, на поле боя, включая примерно 1200 бронированных боевых машин, 3200 боевых машин пехоты и 1900 танков с января 2024 года.

Эта жестокая реальность ставит под вопрос утверждение, что россия диктует условия войны. Да, российские войска находятся в наступлении с начала 2024 года (за небольшим исключением). Но сама по себе инициатива не является победой. Важно не только то, что рф получила, но и то, что она потеряла в обмен на это.

Российские войска продолжают сталкиваться с хорошо укрепленной линией фронта, состоящей из минных полей, окопов, противотанковых заграждений и артиллерийских позиций, разбивающих атаки. Украина также насытила поле боя дронами, которые сейчас являются причиной большинства смертей на линии соприкосновения.

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Действительно, путь кремля к победе лежит не через блестящие победі на поле боя. Он лежит через отказ Запада помогать Украине. Без поддержки США Киев может быстро остаться без критически важных боеприпасов, боевых машин, средств противовоздушной обороны и средств точного удара, что даст российским войскам преимущество на поле боя. Психологический удар от ухода США также может подорвать моральный дух украинцев, ускорив крах не из-за завоеваний, а из-за истощения, отмечается в статье.

путин делает ставку на то, что политическая усталость в Вашингтоне даст ему то, чего не могут достичь его войска. Эта ставка распространяется и на переговоры. Несмотря на ограниченные достижения россии и растущие потери, москва не проявляет особого интереса к серьезной дипломатии, настаивая на максималистских условиях и начиная к новые атаки. Но за громкими заявлениями скрывается гораздо более слабая позиция, чем многие на Западе предполагают.

россия не наступает. Она теряет личный состав и технику, продвигаясь всего на несколько метров. И это принесет ей победу, только если Вашингтон ей это позволит, говорится в статье.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам 20-го международного форума GLOBSEC 2025, который 12 июня открылся в Праге, обнародовал потери россии в войне и назвал условие, когда «москва зазвучит миролюбиво».

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