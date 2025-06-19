41.28 / 41.90 47.63 / 48.34
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память

21:02 19 июня 2025
Розмарин

Розмарин — это очень ароматная трава. Его интенсивный запах и вкус делают его одной из самых популярных специй для рыбы, мяса, супов, овощей и даже десертов. Розмарин следует использовать как можно чаще на кухне также из соображений здоровья. Он улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови и оздоровляет печень.

Исследования показали, что эта уникальная специя может снизить риск деменции и улучшить память, пишет kobieta.interia.pl.

Розмарин используется в народной медицине для борьбы с гипергликемией, а научные исследования подтвердили его противодиабетические свойства. Трава не только замедляет всасывание углеводов в кровь, но и защищает клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.

Экстракт розмарина укрепляет слизистую желудка и снижает риск язвы. Он также оказывает желчегонное действие и ускоряет процессы пищеварения. Он облегчает боль в желудке и благотворно влияет на кишечник.

Розмарин содержит сильные антиоксиданты, хорошо влияющие на весь организм. Прежде всего они борются с воспалениями и снижают риск сердечных заболеваний, а также выводят свободные радикалы, которые снижают риск повреждения клеток, рака и не допускают быстрого старения. Некоторые исследования показали, что экстракты розмарина ускоряют регенерацию кожи и помогают бороться с акне и экземой.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что с добавлением розмарина делают средство от сухого и влажного кашля.

Читайте также: Включите в свой рацион: это лучшие травы для контроля высокого уровня сахара в крови

РЕКЛАМА

327

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Работающие пенсионеры получат пенсию после перерасчета в июне. Фото Pixabay

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии: как это сделать

Таро-прогноз на 20 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня

Лаванда. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся

Гороскоп на 19 июня. Фото Pixabay

Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня

Следующий материал
Новости партнеров