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Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память
Розмарин — это очень ароматная трава. Его интенсивный запах и вкус делают его одной из самых популярных специй для рыбы, мяса, супов, овощей и даже десертов. Розмарин следует использовать как можно чаще на кухне также из соображений здоровья. Он улучшает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови и оздоровляет печень.
Исследования показали, что эта уникальная специя может снизить риск деменции и улучшить память, пишет kobieta.interia.pl.
Розмарин используется в народной медицине для борьбы с гипергликемией, а научные исследования подтвердили его противодиабетические свойства. Трава не только замедляет всасывание углеводов в кровь, но и защищает клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.
Экстракт розмарина укрепляет слизистую желудка и снижает риск язвы. Он также оказывает желчегонное действие и ускоряет процессы пищеварения. Он облегчает боль в желудке и благотворно влияет на кишечник.
Розмарин содержит сильные антиоксиданты, хорошо влияющие на весь организм. Прежде всего они борются с воспалениями и снижают риск сердечных заболеваний, а также выводят свободные радикалы, которые снижают риск повреждения клеток, рака и не допускают быстрого старения. Некоторые исследования показали, что экстракты розмарина ускоряют регенерацию кожи и помогают бороться с акне и экземой.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что с добавлением розмарина делают средство от сухого и влажного кашля.
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