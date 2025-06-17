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Здоровье и медицина

Включите в свой рацион: это лучшие травы для контроля высокого уровня сахара в крови

21:00 17 июня 2025
Пажитник

Травы веками использовались для естественной поддержки здоровья. Их свойства знали и применяли наши предки. В случае проблем с поддержанием здорового уровня сахара в крови они также могут быть ценным дополнением к здоровому питанию и лечению, рекомендованному врачом, пишет Kobieta.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что травы не заменяют лекарства и не должны использоваться как единственная форма лечения диабета. Их действие помогает стабилизировать уровень глюкозы, особенно у людей с инсулинорезистентностью и преддиабетом, но предварительная консультация со специалистом всегда необходима.

Ромашка обыкновенная является одной из самых распространенных трав в натуральной медицине. Наши бабушки использовали ее для ухода за кожей и волосами, и на протяжении веков ценились ее противовоспалительные и расслабляющие свойства. Ее используют для лечения проблем с пищеварением, и все чаще говорят, что ромашка помогает регулировать уровень сахара в крови. Ее антиоксидантный эффект играет большую роль в подавлении развития инсулинорезистентности и ограничивает внезапные всплески сахара после еды.

Оздоровительное влияние белой шелковицы уже было оценено древней китайской медициной. Почему бы ее не включить в рацион сегодня? Белая шелковица подавляет ферменты, отвечающие за расщепление углеводов, что замедляет усвоение глюкозы. Другие ценные свойства белой шелковицы также включают поддержку работы поджелудочной железы, снижение уровня холестерина и противовоспалительное действие.

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Пажитник как специя, обогащает блюда выразительным, пряным вкусом. Однако на этом его преимущества не заканчиваются. Он оказывается полезным при проблемах с пищеварением — стоит иметь его под рукой, особенно при планировании щедрого застолья. Он укрепляет иммунную систему, увеличивая наши шансы избежать инфекций. Однако более всего пажитник замедляет усвоение сахара и стимулирует секрецию инсулина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ученые назвали напиток, который имеет уникальную пользу для здоровья.

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