Парламентарии обратятся в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу злоупотреблений Ирины Кременовской и Алексея Святогора

На заседании Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины, которое состоялось 18 июня 2025 года, было рассмотрено обращение общественной организации «Стоп Нелегал» относительно злоупотреблений и правонарушений, совершенных Ириной Кременовской и Алексеем Святогором, а также несоответствия их действий законодательству Украины.

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Глава ОО «Стоп Нелегал» Денис Шинкаренко призвал Комитет обратить внимание на информационную деятельность вышеупомянутых лиц и инициировать обращение в ряд компетентных органов, в частности в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Национальную полицию, а также рекомендовать председателю Службы безопасности Украины взять это дело под личный контроль, поскольку действия Кременовской и Святогора содержат признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Члены Комитета единогласно поддержали решение обратиться в Нацсовет и в Национальную полицию для рассмотрения ситуации и, в зависимости от их ответа, принимать дальнейшие меры.

Напомним, что в отношении Кременовской Главное управление Службы безопасности в городе Киеве и Киевской области уже проводит досудебное расследование в уголовном производстве по статье 161 — «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

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Основанием для расследования стали многочисленные материалы, обнародованные Ириной Кременовской на ее информационном ресурсе «Говори!». В этих публикациях прослеживается последовательная риторика, направленная на разжигание вражды, подрыв стабильности в стране и продвижение российских пропагандистских нарративов. В частности, автор неоднократно призывала к пересмотру украинского законодательства в соответствии с российскими образцами, что напрямую противоречит национальным интересам. В своих текстах Кременовская регулярно цитирует и распространяет высказывания известных российских пропагандистов, способствуя их присутствию в украинском информационном пространстве. Таким образом она фактически выполняет заказы иностранных кураторов, популяризируя антиукраинскую риторику внутри страны.

Кременовская вместе со Святогором возглавляют созданный ими так называемый «Центр экономико-правовых исследований», через который пытаются влиять на информационное пространство Украины, законодательные процессы и деятельность государственных органов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграф 21 мая в Вашингтоне состоялся международный форум Civil Society Congress в рамках IRF Builders Forum, который собрал высокопоставленных лиц Белого дома, представителей Госдепартамента США, религиозных лидеров, дипломатов и ведущих экспертов по вопросам защиты религиозной свободы.

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Во время этого значимого мероприятия в Вашингтоне Ирину Кременовскую официально идентифицировали как агента российской антикультовой сети РАЦИРС, которая под руководством Александра Дворкина реализует подрывные информационные кампании против Украины. Участники форума призвали к международному расследованию деятельности всех представителей сети Дворкина, включая Кременовскую, внедрению персональных санкций и усилению уголовного преследования, подчеркнув, что государство уже начало соответствующее производство по статье 161 УКУ — как четкий сигнал о неотвратимости наказания для агентов влияния РФ. На вашингтонской площадке Украину отметили как пример страны, которая даже в условиях войны демонстрирует высокое уважение к свободе вероисповедания и эффективно противодействует гибридным угрозам.

Ранее сообщалось, что СБУ взялась за режиссера скандального фильма «Русские на войне».

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