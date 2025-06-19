41.23 / 41.84 47.55 / 48.28
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Парламентарии обратятся в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу злоупотреблений Ирины Кременовской и Алексея Святогора

13:54 19 июня 2025
Комитет по вопросам свободы слова ВР Украины

На заседании Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины, которое состоялось 18 июня 2025 года, было рассмотрено обращение общественной организации «Стоп Нелегал» относительно злоупотреблений и правонарушений, совершенных Ириной Кременовской и Алексеем Святогором, а также несоответствия их действий законодательству Украины.

Глава ОО «Стоп Нелегал» Денис Шинкаренко призвал Комитет обратить внимание на информационную деятельность вышеупомянутых лиц и инициировать обращение в ряд компетентных органов, в частности в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, Национальную полицию, а также рекомендовать председателю Службы безопасности Украины взять это дело под личный контроль, поскольку действия Кременовской и Святогора содержат признаки преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Члены Комитета единогласно поддержали решение обратиться в Нацсовет и в Национальную полицию для рассмотрения ситуации и, в зависимости от их ответа, принимать дальнейшие меры.

Напомним, что в отношении Кременовской Главное управление Службы безопасности в городе Киеве и Киевской области уже проводит досудебное расследование в уголовном производстве по статье 161 — «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

РЕКЛАМА

Основанием для расследования стали многочисленные материалы, обнародованные Ириной Кременовской на ее информационном ресурсе «Говори!». В этих публикациях прослеживается последовательная риторика, направленная на разжигание вражды, подрыв стабильности в стране и продвижение российских пропагандистских нарративов. В частности, автор неоднократно призывала к пересмотру украинского законодательства в соответствии с российскими образцами, что напрямую противоречит национальным интересам. В своих текстах Кременовская регулярно цитирует и распространяет высказывания известных российских пропагандистов, способствуя их присутствию в украинском информационном пространстве. Таким образом она фактически выполняет заказы иностранных кураторов, популяризируя антиукраинскую риторику внутри страны.

Кременовская вместе со Святогором возглавляют созданный ими так называемый «Центр экономико-правовых исследований», через который пытаются влиять на информационное пространство Украины, законодательные процессы и деятельность государственных органов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграф 21 мая в Вашингтоне состоялся международный форум Civil Society Congress в рамках IRF Builders Forum, который собрал высокопоставленных лиц Белого дома, представителей Госдепартамента США, религиозных лидеров, дипломатов и ведущих экспертов по вопросам защиты религиозной свободы.

РЕКЛАМА

Во время этого значимого мероприятия в Вашингтоне Ирину Кременовскую официально идентифицировали как агента российской антикультовой сети РАЦИРС, которая под руководством Александра Дворкина реализует подрывные информационные кампании против Украины. Участники форума призвали к международному расследованию деятельности всех представителей сети Дворкина, включая Кременовскую, внедрению персональных санкций и усилению уголовного преследования, подчеркнув, что государство уже начало соответствующее производство по статье 161 УКУ — как четкий сигнал о неотвратимости наказания для агентов влияния РФ. На вашингтонской площадке Украину отметили как пример страны, которая даже в условиях войны демонстрирует высокое уважение к свободе вероисповедания и эффективно противодействует гибридным угрозам.

Ранее сообщалось, что СБУ взялась за режиссера скандального фильма «Русские на войне».

18

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 19 июня. Фото Pixabay

Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня

Работающие пенсионеры получат пенсию после перерасчета в июне. Фото Pixabay

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии: как это сделать

Унитаз, фото https://t.me/MarinaZhukovaBloger/9982

Когда не помогает средство из магазина: блогерша Марина посоветовала, как победить известковый камень в унитазе без химии

Пирог. Фото кулинара Эллы Ивановой

Изумительный пирог без яиц и сливочного масла: рецепт известного кулинара прост в воплощении

Следующий материал
Новости партнеров