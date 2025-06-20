Он этого не сделает: Волкер объяснил, почему Трамп не хочет ехать в Украину

Курт Волкер, который был специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины в 2017—2019 годах и который считает, что путин не готов к переговорам, убежден, что Трамп точно не посетит Украину во время войны.

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«Нет. Он этого не сделает. Он хочет сохранить свою способность говорить с путиным, а также с Украиной. Он хочет оставаться над процессом. Он почти каждый день говорит: „Это не моя война. Я ее не начинал. Это война Байдена“. Он не поедет», — уверен Волкер.

По мнению Волкера, также Трамп не встретится с путиным, пока не будет прекращения огня.

«Считаю, что это означало бы пойти на слишком большую уступку. Двусторонняя встреча с путиным, переговоры на высшем уровне, пока идет война? Нет. Его цель — остановить войну. И если путин этого не сделает, то встречи не будет», — добавил он.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что аналитик Леонид Швец считает, что Трамп сейчас ведет себя так, как Зеленский после избрания.

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