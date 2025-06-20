41.19 / 42.02 47.91 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Он этого не сделает: Волкер объяснил, почему Трамп не хочет ехать в Украину

11:24 20 июня 2025
Курт Волкер

Курт Волкер, который был специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины в 2017—2019 годах и который считает, что путин не готов к переговорам, убежден, что Трамп точно не посетит Украину во время войны.

«Нет. Он этого не сделает. Он хочет сохранить свою способность говорить с путиным, а также с Украиной. Он хочет оставаться над процессом. Он почти каждый день говорит: „Это не моя война. Я ее не начинал. Это война Байдена“. Он не поедет», — уверен Волкер.

По мнению Волкера, также Трамп не встретится с путиным, пока не будет прекращения огня.

«Считаю, что это означало бы пойти на слишком большую уступку. Двусторонняя встреча с путиным, переговоры на высшем уровне, пока идет война? Нет. Его цель — остановить войну. И если путин этого не сделает, то встречи не будет», — добавил он.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что аналитик Леонид Швец считает, что Трамп сейчас ведет себя так, как Зеленский после избрания.

РЕКЛАМА
441

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому повезет на неделе с 23 по 29 июня - Фото: Freepik

Успех будет следовать за вами, как кот: кому повезет на неделе с 23 по 29 июня

Настя Горбацевич. Фото из альбома Виктории Горбацевич

Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке

национальное мультипредметное тестирование

НМТ-2025 как тест на выживание: что не так с нынешним экзаменом

Карты Таро, фото из открытых источников

Скорпионам — «Солнце», Ракам — «Верховная Жрица», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июня

Следующий материал
Новости партнеров