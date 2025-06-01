Казалось бы, безграничное терпение президента Дональда Трампа по отношению к президенту владимиру путину на самом деле может иметь пределы.

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«С ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!» — написал на днях Трамп на своей платформе Truth Social, ссылаясь на недавние массированные авиаудары по украинским городам и желание путина завоевать «всю Украину, а не только ее часть». Также американский президент сказал журналистам, что рассматривает возможность введения новых санкций против россии, и написал: «Если бы не я, с россией уже случилось бы много действительно плохих вещей». Но на брифинге в Белом доме сказал журналистам, что пока воздерживается от новых санкций.

Так что нельзя сказать, что Трамп полностью и внезапно изменил свое мнение за одну ночь. Но учтите, что в конце февраля Трамп публично критиковал Зеленского в Овальном кабинете, обвиняя Украину в развязывании войны и прекращая всю помощь от США украинским военным усилиям. По этим меркам, новый тон Трампа все еще является одним из нескольких событий, которые дополняют желаемую смену темпа для Киева, пишет издание Vox.

Даже если не будут приняты никакие новые меры ни для поддержки Украины, ни для наказания россии, и даже если США «откажутся» от усилий по переговорам о прекращении огня, события с февраля все равно представляют собой поразительное дипломатическое изменение судьбы для Украины. Но, вероятно, примерно таков хороший результат, которого Киев мог бы обоснованно ожидать от этой администрации. Что не изменилось: санкции, разведка и (пока что) оружие.

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Анна Шелест, киевская аналитик по вопросам обороны Центра европейского политического анализа, рассказала Vox, что, несмотря на изменение тона Трампа относительно путина, его постоянные нападки на Зеленского свидетельствуют о том, что «мы все еще находимся в транзакционной ситуации. Мы до сих пор не смогли кардинально изменить подход президента США». Трамп, несмотря на свое нынешнее разочарование, явно все еще рассматривает войну гораздо более участливо к интересам россии, чем Джо Байден или многие члены его собственной партии. Но с точки зрения фактической материальной поддержки с момента вступления Трампа в должность мало что изменилось.

Как отмечает Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, итог заключается в том, что «общий объем предоставляемой военной помощи является относительно высоким и останется таковым в течение длительного времени». Белый дом и Конгресс вряд ли выделят новые средства на помощь Украине, но, возможно, другие страны смогут восполнить этот пробел. Согласно сообщениям, европейские правительства все больше склоняются к идее закупки оружия у американских производителей. До сих пор эти правительства предпочитали закупки у собственных компаний, но есть ряд систем, таких, как чрезвычайно важные ракеты противовоздушной обороны Patriot, которые могут предоставить только США.

Вполне возможно, что Украина может кое-что выиграть от более пассивного подхода США. Несмотря на то что команда Байдена четко дала понять, что будет поддерживать военные усилия Украины столько, сколько потребуется, украинские чиновники иногда возмущались тем, что они считали микроменеджментом Белого дома. Они считали, что Вашингтон слишком озабочен рисками эскалации конфликта с россией, особенно когда речь шла об ударах по российской территории с большого расстояния. Но, согласно заявлению немецкого канцлера Фридриха Мерца, союзники, включая США, договорились снять ограничение на дальность поставляемого в Украину оружия, что даст украинцам больше свободы для ударов по целям, расположенным глубоко в россии.

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Два основных изменения в политике США, которые произошли во времена Трампа, — это соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых и прямые переговоры с россией. Оба оказались менее катастрофическими для Украины, чем казалось вначале.

Трамп явно отошел от мысли, что он может закончить войну за 24 часа и, кажется, полностью теряет интерес к мирным переговорам. Или, как выразился Вэнс, «мы более чем готовы уйти».

Многое зависит от того, что именно означает «уйти». Если это означает прекращение поставок оружия, обмена разведданными и санкций против россии, это будет катастрофическим для Украины, хотя и не обязательно роковым, говорится в статье.

«Это не так, что если мы завтра откажемся от помощи, украинцы сразу перестанут существовать — что, по моему мнению, было предположением администрации, когда она пришла к власти, — сказал Джеффри Эдмондс, бывший советник Белого дома и Пентагона по россии. — Они думали, что имеют гораздо больше рычагов влияния на Украину и россию, чем на самом деле».

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Если Трамп просто сохранит статус-кво — оставит действующие санкции, продолжит поставки оружия, за которое уже заплачено, — этого может хватить украинцам, чтобы удержать позиции, по крайней мере, в ближайшие месяцы, считают авторы публикации.

До вступления Трампа в должность украинские лидеры выражали осторожный оптимизм, что вопреки приверженности Трампа к путину они смогут перетащить его на свою сторону. Это было слишком оптимистично: Трамп вряд ли когда-нибудь станет сильным поклонником Украины. Но по крайней мере он, кажется, менее склонен быть сильным поклонником россии. В настоящее время это, пожалуй, лучшее, на что Киев может надеяться.

Ранее сообщалось, что Украина передала США условия мира и ждет ответа от россии. В то же время путин выдвинул жесткие условия прекращения войны.

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