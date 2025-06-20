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Не хотел видеть ни Макрона, ни Зеленского: СМИ объяснили, почему Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки»

19:21 20 июня 2025
Макрон и Трамп

Президент США Трамп назвал ситуацию на Ближнем Востоке причиной своего досрочного отъезда с саммита G7 («Большой семерки») в Канаде. Однако, по сообщению Financial Times, могли быть и другие мотивы. Люди, знакомые с переговорами, заявили, что решение частично было связано с раздражением Трампа президентом Франции Эммануэлем Макроном, который остановился в Гренландии по дороге в Канаду и выступил против угроз Трампа взять под контроль датский остров. Также сыграла свою роль нежелание встречаться с президентом Украины Зеленским. Источники заявили изданию Financial Times об отсутствии заинтересованности американского президента во встрече с президентом Украины.

Уже после отъезда с саммита Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social обвинил президента Франции в ложной информации о решении американского лидера покинуть саммит.

«Президент Франции Эммануэль Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Неверно! У него нет представления, почему я сейчас еду в Вашингтон, но это точно не имеет ничего общего с прекращением огня», — написал Трамп и добавил, что «умышленно или нет, Эммануэль всегда ошибается».

Напомним, 20 июня в Женеве министры иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и главный дипломат ЕС проведут переговоры по ядерному оружию с Ираном.

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