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Терпение исчерпано: Трамп озвучил ультиматум Ирану
Ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется: с 13 июня 2025 года между Израилем и Ираном продолжается интенсивный обмен ударами, который уже привел к сотням жертв, уничтожению стратегических объектов и вмешательству мировых лидеров.
Израиль, который назвал свою масштабную воздушную кампанию «Нация львов», нанес удары по ядерным объектам Ирана, включая заводы в Натанзе, Фордо и Исфахане. В результате атак погибли высокопоставленные лица, в частности командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами и несколько ведущих ядерных ученых.
В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание III», выпустив сотни баллистических ракет по израильским городам, в частности Тель-Авиву и Хайфе. Израильская система ПВО «Железный купол» работает на пределе возможностей, но некоторые ракеты прорвали оборону, вызвав жертвы среди гражданского населения.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль получит суровое наказание: «Мы не позволим агрессору остаться без ответа».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил: «Это не война за территорию — это борьба за выживание. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие».
США и другие игроки активно реагируют.
Президент Дональд Трамп считает, что «весь мир взорвется, если Иран получит ядерное оружие». Как сообщает издание MSN, Трамп заявил: «Мое терпение исчерпано. Иран должен капитулировать. Но еще не поздно для переговоров».
На фоне боевых действий Иран почти полностью потерял доступ к интернету, а тысячи иностранных граждан эвакуируются из региона. Индия, США, Китай и Великобритания уже организовали спасательные рейсы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дональд Трамп готовит Ирану последнее предложение.276
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