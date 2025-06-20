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Увеличит урожай томатов в четыре раза: чем подкормить помидоры сейчас
Когда томаты удалось спасти после нескольких дней дождей, следует переходить к следующему этапу — дать растениям подкормку, которая увеличит урожай в несколько раз. Как именно это сделать, рассказывает владелица страницы в социальной сети под названием «Корисні корисності».
«Томаты уже начали цвести, и наша задача — помочь им, чтобы каждый цветок превратился в завязь», — считает женщина.
По ее словам, томатам необходим бор — микроэлемент, без которого не происходит опыления и завязывания плодов.
«Сегодня свои томаты я буду обрабатывать препаратом „Help Rost Бор“. Сначала разводим в небольшом количестве воды, а затем доводим до нужного объема. Обрабатываем по листу утром или вечером. Бор — это волшебный микроэлемент, который действительно увеличивает урожай томатов», — поясняет женщина.
Также для любителей «интересенок» предлагаем ознакомительный рассказ от белорусского агрария на его родном языке.
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