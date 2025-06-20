Увеличит урожай томатов в четыре раза: чем подкормить помидоры сейчас

Когда томаты удалось спасти после нескольких дней дождей, следует переходить к следующему этапу — дать растениям подкормку, которая увеличит урожай в несколько раз. Как именно это сделать, рассказывает владелица страницы в социальной сети под названием «Корисні корисності».

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«Томаты уже начали цвести, и наша задача — помочь им, чтобы каждый цветок превратился в завязь», — считает женщина.

По ее словам, томатам необходим бор — микроэлемент, без которого не происходит опыления и завязывания плодов.

«Сегодня свои томаты я буду обрабатывать препаратом „Help Rost Бор“. Сначала разводим в небольшом количестве воды, а затем доводим до нужного объема. Обрабатываем по листу утром или вечером. Бор — это волшебный микроэлемент, который действительно увеличивает урожай томатов», — поясняет женщина.

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Как писали «ФАКТЫ», июнь — месяц активных работ на украинских огородах. Несмотря на то, что мы уже пересекли середину месяца, есть время для повторной высадки некоторых овощей, чтобы собрать урожай до осенних заморозков. Опытные огородники предлагают пять вариантов, которые отлично приживутся в условиях летней жары.

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