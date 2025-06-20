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Магучих вернулась в Париж и добыла «серебро» этапа «Бриллиантовой лиги» (видео)

23:53 20 июня 2025
Магучих вернулась в Париж и добыла «серебро» этапа «Бриллиантовой лиги» (видео)

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вернулась в Париж, где в прошлом году она сначала установила мировой рекорд, а затем завоевала «золото» Олимпийских игр. На сей раз украинка выступила не так удачно.

23-летняя красавица из Днепра на этапе «Бриллиантовой лиги» в столице Франции заняла второе место с результатом 197 см. Ярослава вообще была в одном прыжке от того, чтобы впервые с 2022 года остаться без медали, завалив два прыжка на высоте 194 см. Решающую попытку Магучих перенесла на 197 см и покорила планку, что позволило ей подняться с пятого места на первое. Но ее главная соперница Никола Олислагерс из Австралии, в отличие от украинки прыгнула 200 см и взяла «золото». «Бронза» Парижа-2025 досталась ее соотечественнице Элеонор Паттерсон (197 см).

Еще одна украинка — Юлия Левченко с результатом 183 см финишировала в секторе для прыжков в высоту лишь на 11-й позиции (среди 13 спортсменок).

Напомним, что 15 июня в Стокгольме Ярослава Магучих прервала свою победную серию на этапах «Бриллиантовой лиги», уступив с прыжком на 199 см своей главной сопернице Николе Олислагерс из Австралии (201 см).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что призерка Олимпийских игр в Париже Ирина Геращенко стала мамой.

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