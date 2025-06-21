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«Впервые в жизни оставил автограф на футбольной бутсе»: певец Юлик встретился с украинскими беженцами в Лондоне
Украинский певец Юлик во время гастрольного тура побывал в Лондоне, где провел мотивационную встречу с юными футболистами — детьми-беженцами из разных уголков Украины. Артист добавил, что почти 90% воспитанников местного футбольного клуба имеют украинские корни и вынужденно покинули родные дома из-за войны.
Во время встречи артист не только пообщался с детьми, но исполнил несколько песен, поддержал их морально и поделился собственной историей.
«Провели прекрасную мотивационную встречу: пообщались, попели песни, поделились мечтами и надеждами. Радуюсь, что смог хоть немного приобщиться к их развитию и поддержать веру в себя», — сказал Юлик.
Он также отметил, что верит в то, что эти дети обязательно вернутся на родную землю и станут частью будущего восстановления Украины.
Примечательно, что во время визита артист впервые в жизни оставил автограф на футбольной бутсе одного из юных спортсменов.
Ранее сообщалось, что популярная группа «Антитела» перезапустила свой хит почти 15-летней давности. Песня «Дивись у мій екран» — украиноязычный римейк песни «Смотри в меня».
Фото instagram Юлика155
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