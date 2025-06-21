- 08:17 Овнам не нужно сегодня «выяснять отношения», а Львам не стоит рисковать: гороскоп на 22 июня
- 07:00 Просто хочется плакать: в Сети сравнили пенсии в ЕС и Украине
- 06:02 Восточный гороскоп на воскресенье, 22 июня: что принесет «День собаки-хлебаки»
- 05:00 Принц Уильям празднует: будущему королю исполнилось 43 года
- 04:04 После ударов Израиля по Ирану: что говорила Баба Ванга о начале Третьей мировой войны
- 03:20 «Вау, русалка!»: жена внука Аллы Пугачевой показала фигуру в бикини
- 03:01 Обязан знать каждый владелец кота: названы 6 основных правил кошачьего этикета
- 00:06 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 21.06 22:27 Эффект Дидро: понимание этого явления поможет избежать лишних трат
- 21.06 22:01 Спаржа с чесноком и пармезаном: королевское лакомство, которое готовится очень просто и быстро
- 21.06 21:31 Не позволяла сладкое: Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от мамы
- 21.06 21:02 Приводит к переутомлению: неожиданные побочные эффекты чрезмерного употребления кофе
Выпросил: Трампа таки номинировали на Нобелевскую премию мира
Президента США Дональда Трампа, заявившего о прекращении поддержки Киеву вместо обещания закончить войну между рф и Украиной, номинировали на Нобелевскую премию мира.
Решение приняло правительство Пакистана. Об этом говорится в сообщении правительства на странице Х.
«Правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индийско-пакистанского кризиса», — отметили в ведомстве.
В сообщении говорится, что благодаря «большой стратегической дальновидности и выдающемуся государственному мышлению» президента Трампа, удалось «снизить уровень напряженности» между Индией и Пакистаном, «добиться прекращения огня и предотвратить масштабный конфликт между двумя ядерными державами, который мог бы иметь катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами».
В сообщении назвали главу Белого дома «настоящим миротворцем и сторонником решения конфликтов через диалог».
И сам Трамп не перестает позиционировать себя как миротворца. Он назвал своей личной заслугой достижение мира между Демократической Республикой Конго и Руандой, представители которых, как ожидается, подпишут мирный договор в Вашингтоне на следующей неделе, передает Би-би-си.
Трамп назвал «это великим днем для Африки и для всего мира», но и посетовал, что не получит Нобелевскую премию мира за это.
«Что бы я не делал, Нобелевскую премию мне не дадут, в том числе за Россию/Украину и Израиль/Иран», — цитирует издание слова Трампа в соцсети Truth Social.
Относительно российско-украинской войны, то Трамп до сих пор не предпринял никаких действенных шагов для приближения мира. А россия, чувствуя полную безнаказанность, продолжает уничтожать Украину.
Ситуация на Ближнем востоке занимает Трампа больше, чем война в Украине. Президент США призвал Иран капитулировать, но при этом оставил возможность решить вопрос с ядерным оружием путем переговоров.
Читайте нас в Facebook
«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам