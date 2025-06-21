Президента США Дональда Трампа, заявившего о прекращении поддержки Киеву вместо обещания закончить войну между рф и Украиной, номинировали на Нобелевскую премию мира.

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Решение приняло правительство Пакистана. Об этом говорится в сообщении правительства на странице Х.

«Правительство Пакистана решило официально рекомендовать президента Дональда Дж. Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индийско-пакистанского кризиса», — отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что благодаря «большой стратегической дальновидности и выдающемуся государственному мышлению» президента Трампа, удалось «снизить уровень напряженности» между Индией и Пакистаном, «добиться прекращения огня и предотвратить масштабный конфликт между двумя ядерными державами, который мог бы иметь катастрофические последствия для миллионов людей в регионе и за его пределами».

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В сообщении назвали главу Белого дома «настоящим миротворцем и сторонником решения конфликтов через диалог».

И сам Трамп не перестает позиционировать себя как миротворца. Он назвал своей личной заслугой достижение мира между Демократической Республикой Конго и Руандой, представители которых, как ожидается, подпишут мирный договор в Вашингтоне на следующей неделе, передает Би-би-си.

Трамп назвал «это великим днем для Африки и для всего мира», но и посетовал, что не получит Нобелевскую премию мира за это.

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«Что бы я не делал, Нобелевскую премию мне не дадут, в том числе за Россию/Украину и Израиль/Иран», — цитирует издание слова Трампа в соцсети Truth Social.

Относительно российско-украинской войны, то Трамп до сих пор не предпринял никаких действенных шагов для приближения мира. А россия, чувствуя полную безнаказанность, продолжает уничтожать Украину.



Ситуация на Ближнем востоке занимает Трампа больше, чем война в Украине. Президент США призвал Иран капитулировать, но при этом оставил возможность решить вопрос с ядерным оружием путем переговоров.

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