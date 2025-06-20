Президент Дональд Трамп, разочарованный неудачей своих дипломатических усилий, высказал мнение о возможности полного отказа США от помощи Украине в трехлетней войне.

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«Иногда вы видите двух маленьких детей, которые дерутся в парке, — сказал Трамп в июне о войне. — Иногда лучше дать им подраться, прежде чем разнимать».

Его заявление стало последним в серии публичных скептических высказываний относительно продолжения поддержки Украины со стороны США, которые звучат уже несколько месяцев. На практике и в риторике американская помощь Украине исчерпывается. Администрация одобрила продажу военной помощи Украине на сумму 50 миллионов долларов в апреле, но лишь после того, как Киев подписал спорное соглашение о разделе полезных ископаемых. Белый дом также еще не использовал около 3,9 миллиарда долларов, выделенных на финансирование военной помощи Украине, которые должны быть взяты из существующих запасов США и которые Байден не смог потратить до конца своего срока. Это означает, что это оружие можно быстро доставить в Украину, пишет ABC News.

«Без американского оружия ситуация на поле боя, конечно, будет сложнее», — сказал ABC News Александр Мережко, член украинского парламента и глава комитета по вопросам иностранных дел.

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Зеленский в начале этого года заявил, что американская помощь составляет 30% украинского вооружения. Хотя другие оценки достигают лишь 20%, очевидно, что Вашингтон остается ключевым партнером. Девятимесячная пауза в оказании помощи США в 2024 году, вызванная блокированием работы Конгресса, заставила Киев задуматься над будущим без американской помощи. Эти опасения материализовались в марте 2025 года, когда Трамп на неделю заморозил всю американскую военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

Поток помощи вскоре возобновился, но разочарование Трампа лишь углубилось, поскольку мирные переговоры при посредничестве США зашли в тупик.

По данным Кильского института мировой экономики, исследовательской группы из Германии, по состоянию на апрель 2025 года США оставались самым щедрым отдельным донором помощи Украине. С 2022 года США предоставили Украине помощь на общую сумму около 130 миллиардов долларов, из которых 74 миллиарда долларов — это военная помощь. В целом страны Европейского Союза предоставили больше помощи — 157 миллиардов долларов — но в военной сфере меньше, чем США— почти 73 миллиарда долларов.

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Бюджет Украины на военные и оборонные расходы, утвержденный законодателями в конце 2024 года, составил около 53,7 миллиарда долларов.

Александр Данилюк, ассоциированный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute в Великобритании, сказал ABC News, что американская военная помощь важна, но не жизненно необходима.

«Я бы не недооценивал ее, но и не переоценивал бы, — сказал он. — Приблизительно половину предоставленных американских систем вооружения и боеприпасов можно заменить альтернативными вариантами».

Как найти замену оружию, которое США отказываются поставлять, может быть самым острым вопросом, сказал ABC News Павел Лузин, аналитик Флетчерской школы права и дипломатии при Тафтском университете.

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«Предыдущая администрация решила, что американские налогоплательщики должны взять на себя это бремя, — сказал он. — Нынешняя администрация хочет разделить его. Европа может оплатить американское оружие для Украины и имеет для этого достаточно средств. Украина также может оплатить оружие с помощью долгосрочных европейских и/или американских займов. Даже замороженные российские активы могут быть использованы для этой цели».

Пожалуй, важнейшей единичной системой вооружения США, которая сейчас находится в руках Украины, является система противовоздушной обороны Patriot, которая доказала свою ценность в сбивании дронов, баллистических ракет и российских самолетов с момента прибытия в страну весной 2023 года. Сейчас Украина имеет по меньшей мере шесть систем Patriot, две из которых были предоставлены США, а остальные — различными союзниками по НАТО.

Американские системы обороны помогают повысить безопасность Киева.

«Без них Киев подвергся бы таким же ударам, как Одесса или Запорожье, — сказал Данилюк. — Это нехорошо. Это значительно ухудшит жизнь, особенно западных дипломатов, включая американских. Изменит ли это нашу волю к борьбе? Нет. Единственная разница в том, что погибнет больше гражданских лиц».

Стоит отметить, что оповещения о воздушных тревогах в Украине в значительной степени базируются на данных американских спутников. Когда в марте обмен разведданными был заморожен, украинские политики предупредили, что это приведет к большему количеству погибших гражданских лиц от ночных обстрелов россии.

По словам Александра Данилюка, прекращение американской помощи «создаст определенные проблемы», хотя это не будет «полной катастрофой», если Киев сможет быстро найти замену. Несмотря на это, «Украина не падет», добавил Данилюк, вспомнив два предыдущих случая, когда американская помощь была заморожена.

Ранее «ФАКТЫ» писали об очередных манипулятивных заявлениях путина по Украине, который сказал, что россия не начинала войну.

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