«Трамп очарован путиным, и в результате попадает к нему в рабство», — экс-советник президента США

В условиях, когда значительные участки фронта оказались в тупике, а россия стремится вернуть себе территорию, уже освобожденную Украиной, все взоры обратились к Вашингтону. Трамп пообещал закончить войну в «первый день» своего президентства. И поскольку все затягивается, над Европой нависает гигантский знак вопроса — сколько времени понадобится США, чтобы выполнить свое обещание.

ВІДЕО ДНЯ

«То, что делает Трамп, — это ответ на неправильный экзаменационный вопрос. Трамп думает, что речь идет только о недвижимости, о торговле и о том, кто что получит — минералы, землю или редкие элементы. Президент не понимает, что путин не хочет прекращения огня. Он хочет изувеченную Украину, а не такую, которая способна противостоять военному давлению. Это видят все, кроме Трампа», — такое мнение высказала бывшая советница президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл, пишет TheTelegraph.

Президент США пока уклоняется от дальнейших санкций против путина, вместо этого предлагая сделку, которая, по словам Хилл, является «прекрасным стимулом для россиян подыгрывать Трампу».

«Если вы предложите россиянам морковку, они просто съедят ее или возьмут и ударят вас ею по голове, — сказала она. — Окружение путина настолько обогатилось, пользуясь всеми благами, которые может предоставить государство, то что же такого может дать им Трамп, чего они еще не имеют?»

РЕКЛАМА

Она считает, что в основе мягкого подхода Трампа к москве лежит его личное обожание путина и их общая вера в «сферы влияния» и «правоту силы».

«Трамп очарован путиным, и в результате попадает в его рабство», — сказала она.

Однако она также остро критикует европейских лидеров за то, что они не смирились с этой новой реальностью раньше.

РЕКЛАМА

«Тот факт, что европейцы так шокированы его почтительным отношением к путину, на самом деле показывает, что они также не выполнили свое домашнее задание», — отметила Фиона Хилл.

Хилл считает то, что Америка отвернется от Украины, «наиболее вероятным сценарием», но, несмотря на мрачную картину, она оптимистично настроена в том, что европейские санкции все еще могут принести свои плоды, если блок сможет объединиться. Одним из возможных путей, по ее словам, было бы использование Европой отношений со своими основными торговыми партнерами, чтобы побудить их разорвать связи с россией. По ее словам, то, что европейцы выдвигают ультиматум китайцам, индийцам и иранцам, если США снимут санкции, может обеспечить «действительно значительный рычаг влияния».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мерц выступил с неприятным заявлением о том, что «война в Украине будет продолжаться дольше, чем мы можем себе представить».

РЕКЛАМА

150

Читайте нас в Facebook