Киев под угрозой оккупации из беларуси? Эксперт оценил опасность и что нужно россиянам для успешной атаки столицы

На фоне ожесточенных боев за Покровск в Донецкой области, возник вопрос опасности наступления оккупантов на другие города. В частности, на столицу — Киев, что можно осуществить из беларуси, как это случилось в феврале 2022 года.

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Об этом в своей колонке для сайта OBOZ.ua пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Подобный вариант эксперт считает вполне вероятным, так как это уже происходило в начале полномасштабного вторжения. А для россии оккупация Киева всегда будет приоритетной задачей.

Эксперт напоминает, что в феврале 2022 года примерно 40-тысячная группировка войск оккупантов дошла до Киева. Этому способствовали элитные части вроде 6-го и 239-го танковых полков, 37-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад, 11-й и 31-й отдельных десантно-штурмовой бригад, спецназовцы 45-й и 14-й бригад специального назначения и прочие подразделения, поддерживаемые артиллерией и авиацией. Но даже этих частей не хватило для штурма, а с тех пор, подчеркивает эксперт, боеспособность вс рф упала:

в мае 2024-го Белгородская группировка РОВ численностью 35−40 тысяч, начала наступление на севере Харьковской области с целью выхода на Великий Бурлук и оккупации Липцев. В течение месяца группировке удалось захватить 180 км²;

в марте 2025 года Курская группировка РОВ численностью 60 тысяч начала наступление на севере Сумской области. За три с половиной месяца РОВ захватили 195 км² и были скованы украинскими войсками.

То есть сопоставимые по численности войска спустя 3 года способны лишь на ограниченные действия. А чтобы попытаться штурмовать Киев нужно, по подсчетам эксперта, задействовать ударную группировку в количестве не менее 120 тысяч солдат, 1650 танков, 4950 единиц легкой бронетехники и 1800 орудий артиллерии. На деле же в беларуси расквартированы около 2000 россиян, в основном технических специалистов на радиотехническом узле, аэропорту, при складах боеприпасов.

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Переброску же необходимого числа военнослужащих и техники, по словам эксперта, не скрыть и в таком количестве их попросту нет, так даже обычное оружие вроде пулеметов и минометов покупают в КНДР. Кроме того, обеспечить такое количество людей возможно только в случае объявления всеобщей мобилизации.

Поэтому, резюмирует эксперт, в настоящее время на территории беларуси отсутствует ударная группировка, способная осуществить наступление на Киев или любой другой ближайший областной центр на севере Украины С другой стороны, угроза продолжает оставаться актуальной.

«В зависимости от того, как российская группировка будет меняться на протяжении ближайшего времени, можно говорить о том или ином уровне угрозы. Даже если она достигнет 40−60 тысяч, то это угроза не столько для Киева или любого областного центра, сколько для приграничья — с недалеко идущими перспективами ввиду ограниченности возможностей таких групп. Яркий пример — север Харьковской и Сумской областей, где россияне оказались скованными», — подчеркивает Александр Коваленко.

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Ранее эксперт оценил опасность оккупация Сум, для чего, по его мнению, нет объективных предпосылок.

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