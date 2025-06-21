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Салат с ананасом на гриле и голубикой: настоящая вкусовая бомба
Все большей популярностью в Украине пользуются рецепты блюд с экзотическими фруктами. Этот салат — настоящая вкусовая бомба! Он станет хитом каждого стола, ведь не только вкусный, но содержит много питательных веществ, пишет издание Pysznizm.
Составляющие:
- Свежий ананас — 1 штука
- Голубика — примерно 200 г
- Рукола — 1 упаковка
- Лайм — 1 штука
- Мед — 1 столовая ложка
- Рапсовое масло — 1 столовая ложка
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление:
Вымойте и высушите ананас. Отрежьте верхнюю и нижнюю части фрукта, затем срежьте кожуру. Разрежьте ананас на четыре длинных куска, удалив твердую сердцевину. Затем разогрейте гриль или сковороду-гриль и смажьте растительным маслом. Жарьте ананас на гриле с каждой стороны примерно 3−4 минуты, пока не появятся характерные полоски гриля. После приготовления снимите с гриля и нарежьте на меньшие кусочки.
Помойте руколу, просушите и положите в большую миску. Промойте и высушите ягоды. Затем добавьте их в миску с руколой. Также добавьте нарезанные кусочки ананаса в миску с остальными ингредиентами. Смешайте мед, рапсовое масло и сок лайма в миске для создания соуса. Полейте салат заправкой и осторожно перемешайте. Напоследок приправьте салат солью и перцем по своему вкусу.
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