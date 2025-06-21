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Книга рецептов

Быстрый пирог из трех ингредиентов: без муки и сахара, нежный и вкусный

12:01 21 июня 2025
Пирог без муки и сахара, фото скриншот видео

Блогер Юлия Шевчук часто делится вкусными рецептами, в том числе, и для тех, кто бережет фигуру и отказывается от сахара.

В этот раз Юлия снова предложила быстрый рецепт вкусного пирога, в котором нет муки и сахара.

Готовится пирог всего из 3 ингредиентов.

Ингредиенты:
4 яйца
100 г кокосовой стружки (≈ 1 стакан)
200 г йогурта (¾ стакана).

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Приготовление:

Смешать все ингредиенты в миске.
Вылить в форму для запекания.
Выпекать при 180 °C в течение 40 минут.

По словам блогерши, получается нежный, кокосовый и естественно сладкий пирог, идеально вкусный с чаем или кофе.

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А тем, кто любит выпечку с ягодами и фруктами, подойдет рецепт творожного пирога с черешней от кулинара Эллы Ивановой из Кривого Рога.

«ФАКТЫ» также публиковали рецепт легкого клубничного блинчика-рулета, который готовится за 5 минут.

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