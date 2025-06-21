Быстрый пирог из трех ингредиентов: без муки и сахара, нежный и вкусный

Блогер Юлия Шевчук часто делится вкусными рецептами, в том числе, и для тех, кто бережет фигуру и отказывается от сахара.

В этот раз Юлия снова предложила быстрый рецепт вкусного пирога, в котором нет муки и сахара.

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Готовится пирог всего из 3 ингредиентов.

Ингредиенты:

4 яйца

100 г кокосовой стружки (≈ 1 стакан)

200 г йогурта (¾ стакана).

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Приготовление:

Смешать все ингредиенты в миске.

Вылить в форму для запекания.

Выпекать при 180 °C в течение 40 минут.

По словам блогерши, получается нежный, кокосовый и естественно сладкий пирог, идеально вкусный с чаем или кофе.

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