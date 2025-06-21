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Эффект Дидро: понимание этого явления поможет избежать лишних трат
Однажды известный французский философ Дэни Дидро получил в подарок очень хороший халат. Но вдруг он увидел, что эта вещь не вписывается в домашний интерьер. Поэтому обычный стул философ заменил на роскошное кресло, подходящее к халату. Однако тогда старый письменный стол стал контрастировать с креслом, так что пришлось купить и новый стол. И это было только начало…
Эффект Дидро — известный психологический феномен, когда приобретение новой вещи побуждает к дальнейшим покупкам, чтобы она гармонично сочеталась с уже имеющимися в гардеробе или интерьере. То есть возникает цепная реакция, которая приводит к увеличению потребления и покупки вещей, ранее не считавшихся необходимыми.
Это явление философ описал в одном своем произведении, отмечая, что раньше был владельцем старого халата, а ныне стал рабом нового.
Поэтому, покупая новую вещь, стоит учесть, не потянет ли она за собой немало новых расходов. Скажем, вы покупаете оранжевые или голубые босоножки, но их не с чем носить. В итоге покупаете платье, подходящее к этой обуви, однако ни одна из сумок не подходит. То есть надо искать еще и сумку. Одни расходы тянут другие.
Однако в случае, когда финансы позволяют, вы действительно можете сменить гардероб на лучший, начав с маленькой покупки.
Анализируйте и взвешивайте — это всегда полезно. Понимание эффекта Дидро побуждает задуматься перед тем, как что-то покупать, ведь в маркетинге уже используются ароматы, стимулирующие посетителей тратить деньги. Потребление всегда должно быть осознанным.
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Фото из альбома Ольги Сметанской154
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