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Будет использована «испанская модель»: как будут лишать прав пожилых водителей

19:15 22 июня 2025
В Украине могут ограничить права вождения пожилых людей — Фото: quotemetoday

В Украине время от времени, но регулярно появляется информация о том, что народные избранники настроены достаточно решительно по ограничению прав пожилых водителей. Дело в том, что по данным издания Apotheken Umschau, в ЕС растет тревожная статистика ДТП с участием пожилых автомобилистов, пишет украинское специализированное издание.

Исследования показывают, что в Европе водители старше 65 лет чаще становятся участниками ДТП из-за естественного снижения когнитивных функций, замедления реакции, ухудшения зрения и слуха. В ответ на это Евросоюз принял новую Директиву, позволяющую странам-членам сокращать срок действия водительских лицензий для лиц старше 65 лет и внедрять дополнительные проверки их физического и психологического состояния.

Строгий подход избрала Испания, где после 65 лет права обновляются каждые пять лет, а с 70 лет — каждые два года с обязательными медосмотрами. Эту модель, вроде бы, нардепы будут рассматривать для внедрения в Украине. Германия и Франция предпочитают более либеральный подход, полагаясь на самосознание пожилых водителей.

Поскольку Украина стремится к вступлению в ЕС, ей придется пересмотреть собственное законодательство по выдаче водительских прав пенсионерам, возможно, по самым строгим критериям. Эксперты отмечают, что ЕС активно пересматривает правила для пожилых водителей, и это касается также стран-кандидатов.

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В то же время, психологи преимущественно выступают против тотальных ограничений, отмечая важность индивидуального подхода. Они также подчеркивают неоспоримое преимущество пожилых водителей — их многолетний опыт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как изменят требования к техосмотру авто с 1 июля 2025 года.

Фото: quotemetoday

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