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Общество и люди

Фиксация двумя камерами, и не только: как изменят требования к техосмотру с 1 июля

15:56 20 июня 2025
Техосмотр с 1 июля будет проходить по-новому, фото открытых источников

В Украине с 1 июля 2025 года начнут действовать новые правила прохождения обязательного технического контроля транспортных средств.

Главное новшество — введение полной фото- и видеофиксации процесса технического контроля.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока.

По его информации, каждый пункт технического контроля должен быть оборудован по меньшей мере двумя камерами. На фото автомобиль должен занимать не менее 70% площади изображения.

Это делается с целью улучшения контроля и исключения фиктивного его проведения.

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«Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации позволяет нам контролировать всю процедуру» , — пояснил Сорока.

В настоящее время в Украине действует около 800 пунктов технического контроля. Они уже оборудованы камерами, работают в тестовом режиме и отправляют видео в сервисные центры МВД для проверки соответствия.

Категории транспорта, для которых обязательный техосмотр, остались актуальными:
- легковые авто, используемые в коммерческой деятельности, и прицепы к ним (от 2 лет эксплуатации) — раз в два года;

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- грузовые авто до 3,5 тонн и прицепы (от 2 лет эксплуатации) — раз в два года;

- грузовые авто более 3,5 тонн, такси и соответствующие прицепы — ежегодно;

- автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы — дважды в год.

При этом частные легковые автомобили, которые не используются для заработка, проходить техосмотр не должны.

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Контроль за соблюдением новых правил будут осуществляться сервисными центрами МВД. Если выявят нарушения, например отсутствие части видео или несоответствие транспортного средства требованиям, то протокол техосмотра аннулируют.

При использовании авто без проведенного техосмотра патрульная полиция может оштрафовать водителя на 340 грн. Для предприятий, проведших осмотр с нарушениями, предусмотрен штраф в размере около 1400 грн.

Раньше мы рассказывали о новых схемах мошенников, о которых нужно знать водителям.

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