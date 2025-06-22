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Книга рецептов

Фаршированные грибы в духовке: пикантный и изысканный перекус

20:08 22 июня 2025
Фаршированные грибы

Рецепт фаршированных грибов в духовке может стать отличным выбором для теплой закуски, перекуса или даже легкого обеда. Начинку можно адаптировать в соответствии с предпочтениями. Это блюдо отличается тонким балансом между простотой и изысканностью, пишет издание Hellotaste.

Ингредиенты:

  • 12 шампиньонов
  • 1 луковица
  • 2−3 зубчика чеснока
  • 1 небольшая морковь
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2−3 столовые ложки панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 50 г тертого сыра
  • 1 маленький пучок зеленоватой петрушки.
  • Соль и перец
  • чабрец
  • по желанию сладкая паприка
  • 2 столовых ложки тертого сыра и пармезан.
  • Капля оливкового масла или капля сливочного масла.

Приготовление:

Сначала подготовьте грибы. Быстро вымойте грибы и хорошо высушите их. Аккуратно отломите ножки и сохраните их для начинки. Положите шляпки полой стороной вверх на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень. Мелко нарежьте ножки, лук и чеснок. Разогрейте столовую ложку масла на сковороде и обжарьте лук, пока он не станет стеклянным. Добавьте чеснок, тертую морковь и измельченные ножки грибов. Готовьте ингредиенты 5−7 минут, пока жидкость не улетучится. Приправьте солью, перцем, тимьяном и щепоткой паприки, затем снимите с огня. Добавьте панировочные сухари, сметану и тертый сыр. Перемешивайте до однородной массы. Наконец, добавьте измельченную петрушку.

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При помощи чайной ложки заполните каждую шапку гриба вышеуказанной консистенцией, осторожно прижимая. Посыпьте сверху тертым сыром. Сбрызните каждый гриб несколькими каплями оливкового масла. Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Выпекайте фаршированные грибы 25−30 минут, пока они слегка подрумянятся, а сыр станет хорошо румяным. По желанию в последние 2−3 минуты можно включить функцию гриля для хрустящей корочки.

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