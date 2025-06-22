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Фаршированные грибы в духовке: пикантный и изысканный перекус
Рецепт фаршированных грибов в духовке может стать отличным выбором для теплой закуски, перекуса или даже легкого обеда. Начинку можно адаптировать в соответствии с предпочтениями. Это блюдо отличается тонким балансом между простотой и изысканностью, пишет издание Hellotaste.
Ингредиенты:
- 12 шампиньонов
- 1 луковица
- 2−3 зубчика чеснока
- 1 небольшая морковь
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 2−3 столовые ложки панировочных сухарей
- 2 столовые ложки сметаны
- 50 г тертого сыра
- 1 маленький пучок зеленоватой петрушки.
- Соль и перец
- чабрец
- по желанию сладкая паприка
- 2 столовых ложки тертого сыра и пармезан.
- Капля оливкового масла или капля сливочного масла.
Приготовление:
Сначала подготовьте грибы. Быстро вымойте грибы и хорошо высушите их. Аккуратно отломите ножки и сохраните их для начинки. Положите шляпки полой стороной вверх на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень. Мелко нарежьте ножки, лук и чеснок. Разогрейте столовую ложку масла на сковороде и обжарьте лук, пока он не станет стеклянным. Добавьте чеснок, тертую морковь и измельченные ножки грибов. Готовьте ингредиенты 5−7 минут, пока жидкость не улетучится. Приправьте солью, перцем, тимьяном и щепоткой паприки, затем снимите с огня. Добавьте панировочные сухари, сметану и тертый сыр. Перемешивайте до однородной массы. Наконец, добавьте измельченную петрушку.
При помощи чайной ложки заполните каждую шапку гриба вышеуказанной консистенцией, осторожно прижимая. Посыпьте сверху тертым сыром. Сбрызните каждый гриб несколькими каплями оливкового масла. Разогрейте духовой шкаф до 180 °C. Выпекайте фаршированные грибы 25−30 минут, пока они слегка подрумянятся, а сыр станет хорошо румяным. По желанию в последние 2−3 минуты можно включить функцию гриля для хрустящей корочки.
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