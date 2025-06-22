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Книга рецептов

Главное — не забить вкус специями: рецепт идеального шашлыка от Владимира Ярославского

15:53 22 июня 2025
Рецепт шашлыка от Владимира Ярославского. Фото - скриншот

Обычно знатоки кулинарных секретов рекомендуют брать для шашлыка свинину. Ну, а маринады каждый предлагает свои. К примеру, шеф-повар Валентина Саенко советовала мариновать мясо с добавлением томатного сока и меда.

А ее коллега Владимир Ярославский является сторонником «воздержания» — он стремится не забивать вкус продукта большим количеством специй. Исключение — традиционная азиатская кухня. «Поэтому и с шашлыком так — всего понемногу, но обязательно много лука», — делится он своими секретами в соцсети.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиного ошейка;
  • 250 г лука;
  • 12 г соли;
  • Черный и душистый молотый перец;
  • Немного горчицы, ворчестер и/или острый перец или паприка.

Приготовление:

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  • Мясо (лучше ошееок) нарезать прямоугольниками толщиной 2,5 см.
  • Лук тонко нарезать и сильно помять руками, выжимая сок на мясо.
  • Добавить немного пряностей, соль, перемешать и оставить в холодильнике на ночь (или на 2−3 часа). Ворчестер можно заменить соевым соусом.
  • Перед жаркой отбросить лук, а мясо смазать подсолнечным маслом для корочки.
  • Нанизать мясо на шампуры и томить на углях.

Рецепт свиной корейки с чесноком, орегано и розмарином читайте на нашем сайте.

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