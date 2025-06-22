Обычно знатоки кулинарных секретов рекомендуют брать для шашлыка свинину. Ну, а маринады каждый предлагает свои. К примеру, шеф-повар Валентина Саенко советовала мариновать мясо с добавлением томатного сока и меда.

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А ее коллега Владимир Ярославский является сторонником «воздержания» — он стремится не забивать вкус продукта большим количеством специй. Исключение — традиционная азиатская кухня. «Поэтому и с шашлыком так — всего понемногу, но обязательно много лука», — делится он своими секретами в соцсети.

Ингредиенты: 1 кг свиного ошейка;

250 г лука;

12 г соли;

Черный и душистый молотый перец;

Немного горчицы, ворчестер и/или острый перец или паприка. Приготовление: РЕКЛАМА Мясо (лучше ошееок) нарезать прямоугольниками толщиной 2,5 см.

Лук тонко нарезать и сильно помять руками, выжимая сок на мясо.

Добавить немного пряностей, соль, перемешать и оставить в холодильнике на ночь (или на 2−3 часа). Ворчестер можно заменить соевым соусом.

Перед жаркой отбросить лук, а мясо смазать подсолнечным маслом для корочки.

Нанизать мясо на шампуры и томить на углях.

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