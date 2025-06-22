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Главное — не забить вкус специями: рецепт идеального шашлыка от Владимира Ярославского
Обычно знатоки кулинарных секретов рекомендуют брать для шашлыка свинину. Ну, а маринады каждый предлагает свои. К примеру, шеф-повар Валентина Саенко советовала мариновать мясо с добавлением томатного сока и меда.
А ее коллега Владимир Ярославский является сторонником «воздержания» — он стремится не забивать вкус продукта большим количеством специй. Исключение — традиционная азиатская кухня. «Поэтому и с шашлыком так — всего понемногу, но обязательно много лука», — делится он своими секретами в соцсети.
Ингредиенты:
- 1 кг свиного ошейка;
- 250 г лука;
- 12 г соли;
- Черный и душистый молотый перец;
- Немного горчицы, ворчестер и/или острый перец или паприка.
Приготовление:
- Мясо (лучше ошееок) нарезать прямоугольниками толщиной 2,5 см.
- Лук тонко нарезать и сильно помять руками, выжимая сок на мясо.
- Добавить немного пряностей, соль, перемешать и оставить в холодильнике на ночь (или на 2−3 часа). Ворчестер можно заменить соевым соусом.
- Перед жаркой отбросить лук, а мясо смазать подсолнечным маслом для корочки.
- Нанизать мясо на шампуры и томить на углях.
Рецепт свиной корейки с чесноком, орегано и розмарином читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот703
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