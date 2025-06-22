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«В венке каждый цветок имеет символическое значение», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
Каждая девушка пытается сплести из цветов и трав самый красивый венок. По легенде, в ночь на Ивана Купала растения становятся чудодейственными.
Один из атрибутов праздника — яркий костер. Считалось, что он оберегает от всего злого. Также с праздником связано интересное поверье о цветке попапоротника. Считалось, что он цветет только раз в году. На поиски мифического цветка отправлялись парни. По легенде, тот, кто его найдет, получает дар ясновидящего. Кроме того, этот цветок символизирует счастье, богатство и удачу.
Праздник Ивана Купала чрезвычайно красив и интересен своими обрядами. С ним связано немало примет. Например, если человек попадет на Ивана Купала под дождь, станет счастливым и будет пользоваться безумным успехом. А вот поднимать с земли деньги в этот день не стоит, как и одалживать, потому что удача может неожиданно отвернуться.
Сегодня наша тема — воплощение красоты праздника Ивана Купала в украинском фарфоре. Может быть, и у вас дома есть статуэтка, вдохновленная народными купальскими обрядами?
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных художников-фарфористов, вдохновленных поэтикой праздника Ивана Купала.
«Мак — символ цветущей молодости, ромашка — верности, василек — нежности, барвинок — вечной любви»
— На праздник Ивана Купала девушки плели веночки и пускали их на воду, чтобы погадать на будущую судьбу, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В венке каждый цветок имеет символическое значение. Мак — символ цветущей молодости, ромашка — верности, василек — нежности, барвинок — вечной любви. А калина символизирует девичью красоту и очарование. Каждая девушка полна мечтаний о счастливой супружеской жизни и надежд на вечную любовь. Веночек — оберег от недоброжелательного глаза, каждый цветок и травинка в нем наделены магической силой.
— Проходят века, сменяются поколения, но девичий венок не теряет своего очарования. В чем секрет?
— Вечные ценности есть вечные ценности. Украинские фарфористы создали немало работ, вдохновленных праздником Ивана Купала. Любуясь статуэтками, мы будто слышим шелест луговых трав на ветру и тихий плеск воды, чувствуем аромат полевых цветов и тепло семейного очага. Вот статуэтка художника Евгения Санько «Купальский венок», созданная на Барановском фарфоровом заводе в 1957 году. Девушка изображена в момент совершения волшебного обряда. Одетая в вышиванку, она слегка склонилась над водяной гладью, и готова пустить свой венок в путешествие. На ее лице — любопытство. Что предвещает ей судьба? Будет ли она к ней доброй?
— Какая красота!
— Раритетная статуэтка производит впечатление живой картины. А вот еще один вариант ее росписи. Каждый из вариантов интересно рассматривать в деталях и любоваться им до бесконечности. Как утонченно передана красота яркой летней природы и наряда девушки.
«Статуэтка „На Ивана Купала“ Владимира Билоуса — поэтическое воплощение легенды о купальской ночи»
— Какая работа ваша любимая?
— Одна из них — «Купальский веночек» Валентины Трегубовой (фото в заголовке). Она создана на Коростенском фарфоровом заводе в 1963 году и сейчас хранится в Национальном музее декоративного искусства Украины. Это настоящий поэтический этюд об полном надежд ожидании, вере в то, что мечта осуществится. Также существует вариант этой статуэтки в майолике.
Очень красивая и скульптурная композиция Владимира Белоуса «На Ивана Купала», в которой как будто оживает момент купальской обрядности. В каждый венок, отпущенный вплавь, вложены надежда и вера в любовь. На фото один из вариантов росписи. Эта замечательная статуэтка — поэтическое воплощение легенды о ночи на Ивана Купала, когда девичье сердце полно благоговейного ожидания чуда.
Работа создана на Полтавском фарфоровом заводе в 1992 году. Владимир Белоус — один из ведущих скульпторов Полтавского фарфорового завода, заслуженный художник Украины. Он создал знаковые декоративные композиции «Песня», «Журавка», «Псел и Ворскла», «Веночек»… Последние годы жизни Владимир Белоус посвятил преподавательской работе на кафедре архитектуры Полтавского технического университета.
«Каждая деталь в росписи декоративного блюда Валентины Радионовой исполнена мелодии купальской ночи»
— Создавались ли декоративные тарелки на тему праздника Ивана Купала?
— На декоративном блюде Валентины Радионовой «Праздник Ивана Купала» оживает обряд в поэтике фаянса. В центре композиции две девушки. Их фигуры как силуэты из старинной иллюстрации — легкие и утонченные. Позади — синий плес озера. Вверху ласточка, как стрела-оберег, несет желания и тайные надежды. Край блюда украшен цветами. Каждая деталь росписи полна мелодии купальской ночи.
— Есть ли современные работы на эту тему?
— Несколько лет назад предприятие «Alis K» под руководством Сергея Воронова приступило к реконструкции народных обрядов в фарфоре. Была создана многофигурная инсталляция украинской свадьбы, дающая возможность погрузиться в яркий мир традиций. Также есть и композиция, посвященная празднику Ивана Купала. Каждая деталь в работе не случайна. Скульптор Виктор Максимец воспроизвел радость праздника в арт-миниатюре «Ой на Купала огонь горит». Существует несколько вариантов ее росписи. Праздник Ивана Купала красивый и поэтический.
Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о галерее невероятных образов вышивальщиц, созданных украинскими фарфористами.
Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк
Фото в заголовке: В. Трегубова. «Купальский веночек». Коростенский фарфоровый завод. 1963. Национальный музей декоративного искусства Украины187
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