Праздник Ивана Купала один из самых любимых в Украине. Особенно красивый обряд — пускание девушками венков на воду. Издавна считалось, что если венок плывет, его владелица в этом году выйдет замуж. А если утонул или кружится на воде, то нет. Каждая девушка пытается сплести из цветов и трав самый красивый венок. По легенде, в ночь на Ивана Купала растения становятся чудодейственными. Один из атрибутов праздника — яркий костер. Считалось, что он оберегает от всего злого. Также с праздником связано интересное поверье о цветке попапоротника. Считалось, что он цветет только раз в году. На поиски мифического цветка отправлялись парни. По легенде, тот, кто его найдет, получает дар ясновидящего. Кроме того, этот цветок символизирует счастье, богатство и удачу. Праздник Ивана Купала чрезвычайно красив и интересен своими обрядами. С ним связано немало примет. Например, если человек попадет на Ивана Купала под дождь, станет счастливым и будет пользоваться безумным успехом. А вот поднимать с земли деньги в этот день не стоит, как и одалживать, потому что удача может неожиданно отвернуться. Сегодня наша тема — воплощение красоты праздника Ивана Купала в украинском фарфоре. Может быть, и у вас дома есть статуэтка, вдохновленная народными купальскими обрядами? В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных художников-фарфористов, вдохновленных поэтикой праздника Ивана Купала.

«Мак — символ цветущей молодости, ромашка — верности, василек — нежности, барвинок — вечной любви»

— На праздник Ивана Купала девушки плели веночки и пускали их на воду, чтобы погадать на будущую судьбу, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В венке каждый цветок имеет символическое значение. Мак — символ цветущей молодости, ромашка — верности, василек — нежности, барвинок — вечной любви. А калина символизирует девичью красоту и очарование. Каждая девушка полна мечтаний о счастливой супружеской жизни и надежд на вечную любовь. Веночек — оберег от недоброжелательного глаза, каждый цветок и травинка в нем наделены магической силой.

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— Проходят века, сменяются поколения, но девичий венок не теряет своего очарования. В чем секрет?

— Вечные ценности есть вечные ценности. Украинские фарфористы создали немало работ, вдохновленных праздником Ивана Купала. Любуясь статуэтками, мы будто слышим шелест луговых трав на ветру и тихий плеск воды, чувствуем аромат полевых цветов и тепло семейного очага. Вот статуэтка художника Евгения Санько «Купальский венок», созданная на Барановском фарфоровом заводе в 1957 году. Девушка изображена в момент совершения волшебного обряда. Одетая в вышиванку, она слегка склонилась над водяной гладью, и готова пустить свой венок в путешествие. На ее лице — любопытство. Что предвещает ей судьба? Будет ли она к ней доброй?

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Есть. Санько. "Купальский венок". Баранивский фарфоровый завод. 1957

— Какая красота!

— Раритетная статуэтка производит впечатление живой картины. А вот еще один вариант ее росписи. Каждый из вариантов интересно рассматривать в деталях и любоваться им до бесконечности. Как утонченно передана красота яркой летней природы и наряда девушки.

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Есть. Санько. "Купальский венок". Баранивский фарфоровый завод. 1957

«Статуэтка „На Ивана Купала“ Владимира Билоуса — поэтическое воплощение легенды о купальской ночи»

— Какая работа ваша любимая?

— Одна из них — «Купальский веночек» Валентины Трегубовой (фото в заголовке). Она создана на Коростенском фарфоровом заводе в 1963 году и сейчас хранится в Национальном музее декоративного искусства Украины. Это настоящий поэтический этюд об полном надежд ожидании, вере в то, что мечта осуществится. Также существует вариант этой статуэтки в майолике.

Очень красивая и скульптурная композиция Владимира Белоуса «На Ивана Купала», в которой как будто оживает момент купальской обрядности. В каждый венок, отпущенный вплавь, вложены надежда и вера в любовь. На фото один из вариантов росписи. Эта замечательная статуэтка — поэтическое воплощение легенды о ночи на Ивана Купала, когда девичье сердце полно благоговейного ожидания чуда.

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Работа создана на Полтавском фарфоровом заводе в 1992 году. Владимир Белоус — один из ведущих скульпторов Полтавского фарфорового завода, заслуженный художник Украины. Он создал знаковые декоративные композиции «Песня», «Журавка», «Псел и Ворскла», «Веночек»… Последние годы жизни Владимир Белоус посвятил преподавательской работе на кафедре архитектуры Полтавского технического университета.

В. Белоус. "На Ивана Купала" Полтавский фарфоровый завод. 1992

«Каждая деталь в росписи декоративного блюда Валентины Радионовой исполнена мелодии купальской ночи»

— Создавались ли декоративные тарелки на тему праздника Ивана Купала?

— На декоративном блюде Валентины Радионовой «Праздник Ивана Купала» оживает обряд в поэтике фаянса. В центре композиции две девушки. Их фигуры как силуэты из старинной иллюстрации — легкие и утонченные. Позади — синий плес озера. Вверху ласточка, как стрела-оберег, несет желания и тайные надежды. Край блюда украшен цветами. Каждая деталь росписи полна мелодии купальской ночи.

В. Радионова. Декоративное блюдо "Праздник Ивана Купала". Будянский фаянсовый завод. 1980-е

— Есть ли современные работы на эту тему?

— Несколько лет назад предприятие «Alis K» под руководством Сергея Воронова приступило к реконструкции народных обрядов в фарфоре. Была создана многофигурная инсталляция украинской свадьбы, дающая возможность погрузиться в яркий мир традиций. Также есть и композиция, посвященная празднику Ивана Купала. Каждая деталь в работе не случайна. Скульптор Виктор Максимец воспроизвел радость праздника в арт-миниатюре «Ой на Купала огонь горит». Существует несколько вариантов ее росписи. Праздник Ивана Купала красивый и поэтический.

В. Максимец, Е. Жерновая. Арт-миниатюра «Ой на Купала огонь горит" - инсталляция к серии "Украинские праздники". "Alis K". Одесса. 2021

Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о галерее невероятных образов вышивальщиц, созданных украинскими фарфористами.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Трегубова. «Купальский веночек». Коростенский фарфоровый завод. 1963. Национальный музей декоративного искусства Украины

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