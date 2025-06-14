Украинский вышитый рушник очаровывает своей красотой. Вышивать девочек обучали с детства. Искусство вышивки передавалось из поколения в поколение. Вышивальщицы вкладывали в вышивку пожелания счастливой судьбы. Сегодня наша тема — образы вышивальщиц в отечественном фарфоре. Таких статуэток было создано украинскими мастерами немало. Некоторые из них имели несколько вариантов росписи. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных фарфористов на эту тему.

«Мак означает защиту от злого глаза и беды, роза символизирует большую любовь, лилия — верность»

- В изящной пластике фарфора оживает один из самых глубинных символов украинской культуры — вышивка, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Каждая из фарфоровых вышивальщиц воплощает красоту старинного ритуала вышивания. Чтобы вышить рушник, нужны целеустремленность, аккуратность, терпение и, конечно, творческое вдохновение… Узоры имеют символическое значение.

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- Что они означают?

- Солнце — символ жизни, изобилия и жизненной энергии, дерево жизни — символ рода. Птицы символизируют свободу, счастье и судьбу, цветы — молодость, любовь и красоту. Каждый цветок имеет свое значение. Мак означает защиту от злого глаза и беды, роза — большая любовь, лилия — верность. Не случайны в вышивке и другие элементы. К примеру, ромбы. Они — элемент защиты. Вообще вышитые рушники считаются сильным оберегом.

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- Издавна вышитые рушники были традиционным украшением украинского жилья, а также непременным атрибутом многих семейных праздников.

- Вышитые рушники присутствовали на крестинах, свадьбе… Рушники развешивали в горнице на стенах — рядом с иконами и портретами, стелили на праздничном столе. Они придают жилищу чистоплотности, уюта и праздничности. Украинские фарфористы создали невероятную галерею образов вышивальщиц, которые вышивают такие рушники.

- Какие работы отечественных художников особенно колоритны?

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- Поражает красотой скульптура Александра Сорокина «Вышивальница». Она создана на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе в 1940 году.

Девушка сосредоточенно заселяет нить в иглу, чтобы продолжить вышивание рушника. О чем она думает? Возможно, о своей судьбе. Никто не знает своего будущего, но все люди мечтают о счастье. В прошлом году работа «Вышивальщица» Александра Сорокина экспонировалась на выставке «Белая магия. Фарфор», посвященной 100-летию основания Киевского экспериментального керамико-художественного завода.

О. Сорокин. «Вышивальница». Киевский экспериментальный керамико – художественный завод. 1940 год

- Очень красивая и «Вышивальщица» Владислава Щербины (на фото в заголовке), созданная на этом же заводе в 1956 году.

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- В ней столько нежности. Любуясь работой, будто чувствуешь тепло рук и души вышивающей рушник девушки. На ее лице — мечтание. Кажется, в этом взгляде останавливается мгновение. Интересно, что большинство вышивальщиц изображены на природе. Роспись нанесена тонко, каждый завиток волос и каждая складочка одежды выписаны с любовью. Каждое движение пальцев девушки словно воспроизводит музыкальный ритм: одна нить — одна нота в фарфоровой песне о красоте жизни. Эта статуэтка выпускалась на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе, Городницком фарфоровом заводе и Полонском заводе художественной керамики.

В. Щербина. "Вышивальница". Огородницкий фарфоровый завод. 1956 год. С экспозиции Музея исторического наследия и изделий Городницкого фарфорового завода

«Каждый вышитый цветок как луч надежды»

- Какая работа ваша любима на эту тему?

- Одна из них — «Рушник» известной скульпторки Оксаны Жникруп. Эта композиция — словно маленькая поэма о девичьей мечте. Девушка поглощена творческим процессом. Ее лицо мечтательно и вдохновенно. Длинные каштановые волосы плавно спадают на плечо и нежно блестят в рассеянных лучах света. Следует обратить внимание, как мастерски Оксана Жникруп передает позу вышивальщицы. Выразительный жест правой руки с иглой создает ощущение плавности движения. Лиричность образа подчеркивает и наряд девушки.

О. Жникруп. "Полотенце". Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1971 год

- Красота! Кстати, узор на рушнике перекликается с узором на вышиванке девушки.

- Именно рушник с обильной вышивкой растительным орнаментом композиционно выведено на первый план. В орнаменте воспроизведен древний символ — «дерево жизни». Художница изображает цветущее дерево. Цветы символизируют человеческую жизнь, настоящее, почки — будущие поколения, а плоды — человеческие деяния. Верхушку дерева венчает цветок, символизирующий огонь постоянно пылающей жизни. Рушник оформлен в красном цвете, являющемся знаком страстной любви. Каждый вышитый цветок как луч надежды.

«Работы рассказывают о таланте и духовных ценностях»

- Каждый из фарфористов добавляет в рассказ о вышивальщице собственную интонацию , — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Очень хорошая вышивальщица Валерия Албула в росписи Таисии Шуляк. Столько красок! На голове у девушки венок, который тоже сильный оберег. Рушник очень хорош. На нем видим цветы, колосья, птичек…

Эта фигурка излучает столько тепла и солнечности!

В. Албул, Т.А. Кобчик. "Полотенце". Полонский завод художественной керамики. 1987 год

- Действительно.

— А вот работа Василия Мусиенко «Украинка», созданная в 1987 году на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. Сколько красок и экспрессии! Галерея образов украинских вышивальщиц, созданная отечественными художниками-фарфористами, очаровывает красотой. Она рассказывает о таланте и духовных ценностях. Может быть, и в вашем доме есть фарфоровая фигурка вышивальщицы? Если да, то вам действительно повезло.

В. Мусиенко. «Украинка». Киевский экспериментальный керамико - художественный завод. 1987 год

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об энциклопедии украинской свадьбы в фарфоре, созданной отечественными художниками.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Щербина. «Вышивальница». Киевский экспериментальный керамико-художественный завод. 1956 год

PS. Ценители фарфора могут посетить первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum, где экспонируются лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур.

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