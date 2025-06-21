41.37 / 42.03 47.88 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

18:04 21 июня 2025
Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Летом, когда наступает сезон кабачков, кулинары и фудблогеры предлагают разные рецепты приготовления этого овоща. Из их можно приготовить, например, блины, которые подают со сметанно-чесночным соусом, а можно и замариновать, сделав быструю закуску.

Второй вариант предлагает приготовить автор кулинарного блога Вита Воротнюк, которая уверяет, что такие кабачки съедят даже те, кто их не любит.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2 шт.;
  • Соевый соус — 50 мл;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Крахмал — 2 ст. л.;
  • Масло для жарки;
  • Укроп — по вкусу;
  • Паприка — по вкусу;
  • Кунжут — по вкусу.

Читайте также: Кабачковый торт с зеленью: приготовьте по этому рецепту и не переживайте за свою талию

Приготовление:

РЕКЛАМА
  • Нарезать кабачки брусочками и обжарить на сильном огне до корочки.
  • Добавить крахмал, перемешать и жарить еще минуту.
  • Чеснок измельчить, смешать с соевым соусом и добавить в кабачки. Тушить четыре минуты.
  • Выключить огонь, посыпать паприкой, укропом и кунжутом.
  • Эту закуску лучше подавать холодной.

«Во время жарки кабачков обязательно помешивайтеа их, чтобы они не подгорели. Но не пережаривайте — кабачки должны оставаться слегка плотными, не разваренными. Чтобы текстура была идеальной, можно добавить не одну, а две ложки крахмала», — отметила фудблогер.

Ранее рецептом вкусного ужина из кабачков — рулетиков из кабачков с сыром и ветчиной и овощной лазаньи — поделилась Татьяна Литвинова.

Фото — скриншот

РЕКЛАМА

10064

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Александр Прохоров

«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам

Пирог без муки и сахара, фото скриншот видео

Быстрый пирог из трех ингредиентов: без муки и сахара, нежный и вкусный

Гороскоп на 23-29 июня. Фото Pixabay

Тиграм может понадобиться помощь друзей, а Змеям нужно быть начеку: восточный гороскоп на неделю 23 — 29 июня

Следующий материал
Новости партнеров