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Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят
Летом, когда наступает сезон кабачков, кулинары и фудблогеры предлагают разные рецепты приготовления этого овоща. Из их можно приготовить, например, блины, которые подают со сметанно-чесночным соусом, а можно и замариновать, сделав быструю закуску.
Второй вариант предлагает приготовить автор кулинарного блога Вита Воротнюк, которая уверяет, что такие кабачки съедят даже те, кто их не любит.
Ингредиенты:
- Кабачки — 2 шт.;
- Соевый соус — 50 мл;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Крахмал — 2 ст. л.;
- Масло для жарки;
- Укроп — по вкусу;
- Паприка — по вкусу;
- Кунжут — по вкусу.
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Приготовление:
- Нарезать кабачки брусочками и обжарить на сильном огне до корочки.
- Добавить крахмал, перемешать и жарить еще минуту.
- Чеснок измельчить, смешать с соевым соусом и добавить в кабачки. Тушить четыре минуты.
- Выключить огонь, посыпать паприкой, укропом и кунжутом.
- Эту закуску лучше подавать холодной.
«Во время жарки кабачков обязательно помешивайтеа их, чтобы они не подгорели. Но не пережаривайте — кабачки должны оставаться слегка плотными, не разваренными. Чтобы текстура была идеальной, можно добавить не одну, а две ложки крахмала», — отметила фудблогер.
Ранее рецептом вкусного ужина из кабачков — рулетиков из кабачков с сыром и ветчиной и овощной лазаньи — поделилась Татьяна Литвинова.
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