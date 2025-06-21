Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Летом, когда наступает сезон кабачков, кулинары и фудблогеры предлагают разные рецепты приготовления этого овоща. Из их можно приготовить, например, блины, которые подают со сметанно-чесночным соусом, а можно и замариновать, сделав быструю закуску.

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Второй вариант предлагает приготовить автор кулинарного блога Вита Воротнюк, которая уверяет, что такие кабачки съедят даже те, кто их не любит.

Ингредиенты: Кабачки — 2 шт.;

Соевый соус — 50 мл;

Чеснок — 1 зубчик;

Крахмал — 2 ст. л.;

Масло для жарки;

Укроп — по вкусу;

Паприка — по вкусу;

Кунжут — по вкусу.

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Приготовление: РЕКЛАМА Нарезать кабачки брусочками и обжарить на сильном огне до корочки.

Добавить крахмал, перемешать и жарить еще минуту.

Чеснок измельчить, смешать с соевым соусом и добавить в кабачки. Тушить четыре минуты.

Выключить огонь, посыпать паприкой, укропом и кунжутом.

Эту закуску лучше подавать холодной.

«Во время жарки кабачков обязательно помешивайтеа их, чтобы они не подгорели. Но не пережаривайте — кабачки должны оставаться слегка плотными, не разваренными. Чтобы текстура была идеальной, можно добавить не одну, а две ложки крахмала», — отметила фудблогер.

Ранее рецептом вкусного ужина из кабачков — рулетиков из кабачков с сыром и ветчиной и овощной лазаньи — поделилась Татьяна Литвинова.

Фото — скриншот

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