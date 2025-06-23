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Ждут страшные испытания: популярная актриса спела гимн на вершине Говерлы
Популярная актриса, звезда сериала «Одного разу у Полтаві» Анна Саливанчук, поразившая фотографиями, осуществила давнюю мечту и поборола страх. Вместе со старшим сыном Глебом и его друзьями она поднялась на Говерлу. По словам актрисы, желание подняться вместе с командой сына возникло у нее спонтанно, было сложно, но она счастлива.
На своей странице в социальной сети Анна выложила фото и видео с вершины Говерлы. Саливанчук, держа украинский флаг, спела гимн страны. Затем актриса показала великолепные виды и легендарный цветок — воспетую красную руту.
«Восхождение на Говерлу 2025! — написала Анна. — Каждый день нас ждут страшные испытания, мы не знаем, что будет завтра. Я решила пройти этот нелегкий путь для победы над собой и за всех, кто уже не сможет пройти этот путь, потому что погибли на этой проклятой войне. Спасибо всем защитникам за возможность жить».
Подписчики поддержали поступок Саливанчук и в очередной раз восхитились прекрасными видами Карпат.
«Это невероятные ощущения!» — прокомментировали в сети.
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