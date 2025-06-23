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«Мы еще не Израиль. Но мы им станем! И всем тогда мало не покажется…»: Виталий Чепинога о «коалиции сц#кунов»
Украинский политик, блогер Виталий Чепинога пишет, что хоть Европа и поддерживает Украину, но слова не всегда соответствуют делам. Поэтому Украине не на кого рассчитывать, а нужно становиться такой, как сейчас Израиль. Он уверен, что впоследствии Украина должна стать сильной и независимой, чтобы ни у кого не спрашивать, как ей действовать и в каком направлении двигаться.
«Я иногда пишу что-то для европейских изданий. За деньги, не буду врать. Потому что, надо же как-то жить, да что-то есть! — отмечает блогер в Facebook.
Европа к нам благосклонна, она нами восхищается! Европа говорит, что мы за всю свободу свободного мира.
Европа рефлексирует. Ей интересно, что мы о ней думаем!
Так и спрашивают: что вы думаете о нас?
- Вам честно сказать? — спрашиваю!
- Да, честно, говорят!
Я думаю, что вы сц#куны @бани, если честно! Вы — коалиция сц#кунов.
В каждой французской церкви на стенах написаны имена погибших во время Первой мировой войны. В каждой деревне. В каждой церкви. Жан, Люк, Пьер…
Но ни в одной французской церкви не написаны имена погибших во время Второй мировой!
А знаете, почему? Потому что вы усрались! Вы даже в учебниках об этом не пишете. Потому что вам стыдно.
Вы не воевали во время Второй Мировой! И если бы не Черчилль, из вас наделали бы мыла. Шанель номер пять.
Израиль на неделе расx@чил всю ПВО Ирана. Сам. Ни у кого не спрашивая позволения… И потом на Иран полетели американские B-2, по два ярда за штуку, и бросили в ядерные реакторы мирные глубинные бомбы.
Мы еще не Израиль! Но мы им будем! Станем! И всем тогда мало не покажется…
«и ты когда-то боролась, как Израиль, Украина моя»… Леся Украинка!
Я жду, я что-то делаю, я дождусь, я доживу!"
Напомним, в Германии считают, что война между Израилем и Ираном не повлияет на ситуацию в Украине.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.169
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